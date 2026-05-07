【MLB】ドジャース 12ー2 アストロズ（日本時間7日・ヒューストン）

ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地・アストロズ戦で「1番・指名打者」で先発出場し、26打席ぶり安打を含む2安打1打点をマークした。チームも14安打で12得点を奪ったが、大勝の裏で珍しい記録が生まれた。

1点を追う2回2死一、三塁、キム・ヘソンを迎えたところでマカラーズJr.の2球目のチェンジアップが暴投に。同点に追いつくと、大谷の右翼線二塁打でチャンスを広げた3回無死二、三塁でフリーマンの打席では2つの暴投。2点目、3点目を楽々ゲットした。

チーム最初の3得点を暴投で挙げた。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者によると、1969年8月14日にフィリーズがブレーブス戦で記録して以来だという。

マカラーズJr.は2回2/3を投げて4安打6失点で降板し、3敗目を喫した。この日記録した3暴投は全て失点につながる、手痛い投球となってしまった。（Full-Count編集部）