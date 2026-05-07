「中日０−２阪神」（６日、バンテリンドーム）

阪神が投手戦を制して連敗を２で止めた。先発・高橋遥人投手は球団では１９６６年のバッキー以来６０年ぶり３試合連続完封勝利で、開幕４連勝を飾った。０−０の六回に高寺望夢内野手が高橋宏の直球をとらえて右翼席へ決勝となる今季１号２ランを放った。

◇ ◇

４月末のヤクルト３連戦前、高寺は球界のレジェンドと食事をともにした。熊谷に連れられ、店内にいたのは広島の菊池だった。「すごい人ですよ。打って、守って、走れて、何でもできるじゃないですか」。サプライズに緊張しながらも興奮を隠しきれなかった。

２軒目への移動中、ここぞとばかりに質問を重ねた。「聞くしかないでしょ。チャンスだったんで、いろいろ聞きました」。打撃やバントの極意を吸収するため、耳を傾けた。「人によって違う」と菊池から細かい技術を強制されることはなかった。その中でも、これだけはと伝えられたことがある。

「タイミングと思い切り」

通算１８１０安打の男からの言葉には重みがあった。何かの縁か。菊池も横浜で今季１号。高寺も教えを胸に、抜群の「タイミング」とファーストストライクを振る「思い切り」で今季初アーチを描いた。「本当にいい時間になりました」。出身高校が長野県という共通点もある。大きすぎる背中に、一歩ずつ近づいていくことが恩返しになる。（デイリースポーツ・今西大翔）