ここが違うから温度感に差が出る。不倫中の男と女の“優先順位”
同じ時間を過ごしているのに、なぜか温度が合わない。自分にとっては大事な関係でも、相手はそこまで重く考えていないように感じる。不倫関係では、そんな違和感を覚えることが少なくありません。その原因は、“優先順位の置き方”の違いでしょう。
女性は“関係の位置づけ”を上げやすい
女性の場合、やり取りや会っている時間を重ねるほど、その関係を自分の中で大きなものとして捉えやすくなります。日常の中でも意識する時間が増え、優先順位が自然と上がっていくでしょう。そして、相手の男性にも同じ温度を求めてしまうものです。
男性は“状況の中の一部”として扱いやすい
男性の場合、関係を大切に思っていても、生活全体の中での優先順位は別。仕事や家庭など、すでにある枠組みを崩さない範囲で関係を続けようとする傾向があります。そのため、女性側との温度差が生まれやすくなります。
それでも関係は続いてしまう…
優先順位が違っていても、会えている間は関係が成立してしまうため、大きな衝突がないまま続いていくことも少なくありません。ただ、そのズレは少しずつ違和感として積み重なっていきます。
優先順位の違いは、どちらかが間違っているというより“前提の違い”。そのズレをどう受け止めるかで、関係をどう続けるかの判断も変わっていくはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
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