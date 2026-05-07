「賢い子どもたち」が夢中になっている考えるだけで“頭が良くなる問題”とは？
「親が買ったのに、なぜか子どもも夢中になっています!!」
と話題になっているのが、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。この本は、Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目される「論理的思考問題」を紹介したビジネス書。2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になり、欧米を含む世界13か国でも発売が決定。シリーズ最新作『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』も登場するなど話題になっている。
なにより異例なのが、ビジネス書であるにもかかわらず全世代にウケていることだ。「家に置いていたら子どもが先に読んでいた」「会社の研修で使いました」「脳トレとして読んでいる」といった声が殺到。この記事では、同書から1問を選んでAIに出題してみた。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
AIは「論理的思考問題」を解けるのか？
「考える力」が試される論理的思考問題。
では、「AI」は解くことができるのでしょうか？
書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』から1問を抜粋して、AIに下記のように聞いてみました。
・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる
・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ
上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。
「72の年齢当て」
同僚には3人の娘がいる。
あなたはヒントをもらい、年齢を当てるゲームをはじめた。
同僚「全員の年齢をかけると72になるよ」
あなた「わからない」
同僚「全員の年齢を足すと今日の日にちになるよ」
あなた「わからない」
同僚「いちばん上の子だけアイスが好きだよ」
あなた「わかった！」
さて、3人の娘の年齢は？
――『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（191ページ）より
さて、回答はいかに？
ここから先に、AIによる解説と回答を掲載しています。
進む前に、一度ご自身でも考えてみてください。
…よろしいでしょうか。
では、回答を見てみましょう。
なおAIによる回答は実際の出力から内容を変えずに、文字のサイズ、色、太さのみ編集しています。
AIの回答
3人の娘の年齢は、3歳・3歳・8歳です。
◾️考え方
まず、「3人の年齢をかけると72になる」という条件から、ありえる組み合わせを出します。
・ 1, 1, 72 → 合計74
・ 1, 2, 36 → 合計39
・ 1, 3, 24 → 合計28
・ 1, 4, 18 → 合計23
・ 1, 6, 12 → 合計19
・ 1, 8, 9 → 合計18
・ 2, 2, 18 → 合計22
・ 2, 3, 12 → 合計17
・ 2, 4, 9 → 合計15
・ 2, 6, 6 → 合計14
・ 3, 3, 8 → 合計14
・ 3, 4, 6 → 合計13
次に同僚が、「全員の年齢を足すと今日の日にちになる」と言いました。
それでもあなたは「わからない」と答えています。
ここが大事です。もし日にちの合計が、上の一覧の中で1通りにしかならない数字なら、その時点で答えはわかるはずです。
それなのにわからないということは、同じ合計になる組み合わせが少なくとも2通りあるということです。
一覧を見ると、合計が重なるのは14だけです。
・ 2, 6, 6
・ 3, 3, 8
つまり、その日の「日にち」は14日だったとわかりますが、まだこの2通りに絞られただけなので、たしかにまだ答えはわかりません。
最後に同僚が「いちばん上の子だけアイスが好きだよ」と言いました。
これは、いちばん上の子が1人だけいることを意味します。
もし年齢が2, 6, 6なら、上の子が2人いて「いちばん上の子だけ」とは言えません。
だから残るのは、
3歳・3歳・8歳
です
ふむふむ、なるほど…。
この回答、はたして正解なのでしょうか？
次ページで、書籍で紹介している回答を確認してみましょう。