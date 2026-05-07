「親が買ったのに、なぜか子どもも夢中になっています!!」

と話題になっているのが、書籍 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。この本は、Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目される「論理的思考問題」を紹介したビジネス書。2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になり、欧米を含む世界13か国でも発売が決定。シリーズ最新作 『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 も登場するなど話題になっている。

なにより異例なのが、ビジネス書であるにもかかわらず全世代にウケていることだ。「家に置いていたら子どもが先に読んでいた」「会社の研修で使いました」「脳トレとして読んでいる」といった声が殺到。この記事では、同書から1問を選んでAIに出題してみた。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

AIは「論理的思考問題」を解けるのか？

「考える力」が試される論理的思考問題。

では、「AI」は解くことができるのでしょうか？

書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』から1問を抜粋して、AIに下記のように聞いてみました。



・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる

・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ

上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。



「72の年齢当て」​

同僚には3人の娘がいる。

あなたはヒントをもらい、年齢を当てるゲームをはじめた。



同僚「全員の年齢をかけると72になるよ」

あなた「わからない」

同僚「全員の年齢を足すと今日の日にちになるよ」

あなた「わからない」

同僚「いちばん上の子だけアイスが好きだよ」

あなた「わかった！」



さて、3人の娘の年齢は？ 「論理的思考問題」と呼ばれるものがあります。以下が、その特徴です。・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。「72の年齢当て」​同僚には3人の娘がいる。あなたはヒントをもらい、年齢を当てるゲームをはじめた。同僚「全員の年齢をかけると72になるよ」あなた「わからない」同僚「全員の年齢を足すと今日の日にちになるよ」あなた「わからない」同僚「いちばん上の子だけアイスが好きだよ」あなた「わかった！」さて、3人の娘の年齢は？ ――『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（191ページ）より

さて、回答はいかに？

ここから先に、AIによる解説と回答を掲載しています。

進む前に、一度ご自身でも考えてみてください。

…よろしいでしょうか。

では、回答を見てみましょう。

なおAIによる回答は実際の出力から内容を変えずに、文字のサイズ、色、太さのみ編集しています。

AIの回答

3人の娘の年齢は、3歳・3歳・8歳です。



◾️考え方 まず、「3人の年齢をかけると72になる」という条件から、ありえる組み合わせを出します。 ・ 1, 1, 72 → 合計74

・ 1, 2, 36 → 合計39

・ 1, 3, 24 → 合計28

・ 1, 4, 18 → 合計23

・ 1, 6, 12 → 合計19

・ 1, 8, 9 → 合計18

・ 2, 2, 18 → 合計22

・ 2, 3, 12 → 合計17

・ 2, 4, 9 → 合計15

・ 2, 6, 6 → 合計14

・ 3, 3, 8 → 合計14

・ 3, 4, 6 → 合計13



次に同僚が、「全員の年齢を足すと今日の日にちになる」と言いました。

それでもあなたは「わからない」と答えています。



ここが大事です。もし日にちの合計が、上の一覧の中で1通りにしかならない数字なら、その時点で答えはわかるはずです。

それなのにわからないということは、同じ合計になる組み合わせが少なくとも2通りあるということです。



一覧を見ると、合計が重なるのは14だけです。 ・ 2, 6, 6

・ 3, 3, 8 つまり、その日の「日にち」は14日だったとわかりますが、まだこの2通りに絞られただけなので、たしかにまだ答えはわかりません。



最後に同僚が「いちばん上の子だけアイスが好きだよ」と言いました。 これは、いちばん上の子が1人だけいることを意味します。

もし年齢が2, 6, 6なら、上の子が2人いて「いちばん上の子だけ」とは言えません。



だから残るのは、 3歳・3歳・8歳 です

ふむふむ、なるほど…。

この回答、はたして正解なのでしょうか？

次ページで、書籍で紹介している回答を確認してみましょう。

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