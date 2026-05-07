UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準決勝 バイエルン・ミュンヘンとパリ・サンジェルマンの第2戦が、5月7日04:00にアリアンツ・アレーナにて行われた。

バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、ジャマル・ムシアラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の3分に試合が動く。パリ・サンジェルマンのクビチャ・クワラツヘリア（FW）のアシストからウスマヌ・デンベレ（FW）がゴールを決めてパリ・サンジェルマンが先制。

ここで前半が終了。0-1とパリ・サンジェルマンがリードしてハーフタイムを迎えた。

65分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ウスマヌ・デンベレ（FW）からブラッドリー・バルコラ（FW）に交代した。

67分、バイエルン・ミュンヘンは同時に2人を交代。ヨナタン・ター（DF）、ヨシプ・スタニシッチ（DF）に代わり金 玟哉（DF）、アルフォンソ・デービス（MF）がピッチに入る。

76分、パリ・サンジェルマンは同時に2人を交代。デジレ・ドゥエ（FW）、ファビアン・ルイス（MF）に代わりリュカ・エルナンデス（DF）、ルーカス・ベラルド（DF）がピッチに入る。

79分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。ジャマル・ムシアラ（MF）からニコラ・ジャクソン（FW）に交代した。

85分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。ダヨ・ウパメカノ（DF）からレナート・カール（MF）に交代した。

85分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ヌノ・メンデス（DF）からセニー・マユル（MF）に交代した。

後半終了間際の90+4分バイエルン・ミュンヘンが同点に追いつく。アルフォンソ・デービス（MF）のアシストからハリー・ケーン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで後半終了。この試合は1-1。2試合合計スコアで同点となり、延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けとなったが、2試合合計スコア5-6でパリ・サンジェルマンが勝利した。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は出場しなかった。

2026-05-07 06:40:15 更新