米ケーブルニュースネットワーク「ＣＮＮ」創設者であるテッド・ターナーさんが６日（日本時間７日）、米フロリダ州タラハシー近郊の自宅で死去した。

これを受けて、ターナー氏の元妻でハリウッド女優のジェーン・フォンダ（８８）が日本時間７日にインスタグラムを更新。長文で元夫をしのんだ。

フォンダは「テッドに対する私の第一印象 彼は、見事なほどハンサムで、深くロマンチック、そして豪快な海賊のように私の人生に舞い込んできた」と出会いを回想。「彼は私を必要としていた。私を必要としてくれると伝えてくれた人は、これまで誰もいなかった。しかも、私を必要としていたのは、普通の人ではなかった。彼はＣＮＮやターナー・クラシック・ムービーズの創設者であり、世界最高のセーラーとしてアメリカズカップを制した人物だった。彼は壮大な人生を送り、鋭い知性と、天にも届くようなユーモアのセンスを持っていた」と故人について記した。

「彼はまた、他の誰よりも、あるいは学校の授業よりも多くのことを私に教えてくれた。主に自然や野生生物、狩猟や釣りについて（法律を守るハンターや漁師こそが最高の環境保護主義者だ）だが、ビジネスや戦略についても教えてくれた。テッドは極めて戦略的だった。おそらく生まれ持った才能だったのだろうが、彼は大学で古典文学を学び、ペロポネソス戦争については隅から隅まで熟知しており、アレクサンドロス大王やチンギス・ハーンが用いた戦略についても知っていた。そして、彼がそうしていたように大型船を操ることは、その戦略的才能をさらに磨き上げ、彼はそれをビジネスに生かし、大きな成功を収めた。彼は間違いなく先を見通すことができたのだ」と続けた。

そして「私は心からテッドを愛していました」と吐露。最後に「安らかに眠ってください、最愛のテッド。あなたは愛され、いつまでも記憶に残り続けます」ときつく抱き合った写真とともにつづった。

フォンダは１９９１年にターナーさんと結婚。２００１年に離婚した。ともに３度目の結婚だった。