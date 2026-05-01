◇インターリーグ ドジャース―アストロズ（2026年5月6日 ヒューストン）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は6日（日本時間7日）、敵地でのアストロズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で空振り三振に倒れ、自己ワースト更新中だった連続打席無安打は25に伸びた。

4月27日のマーリンズ戦の最終第5打席で二塁打して以降、野手出場5試合、24打席で聞かれなかった快音。初回の第1打席でアストロズ先発右腕のマクラーズに対し、カント1ボール2ストライクからの4球目のナックルカーブにスイングをかけたが、ファウルチップの形となり空振り三振となった。

試行錯誤を重ねてきた。4日（同5日）のアストロズ戦の試合前には屋外でのフリー打撃を実施。屋外でフリー打撃をするのは4月1日（日本時間2日）のガーディアンズ戦前以来、今季2度目で敵地では初めてだった。

5日（同6日）の同戦では投手に専念したが、試合後に大谷は打撃不振について問われ「一番は軌道。良い軌道に入っていれば、打つべくして打てる。良いところに飛ぶようにできている。良い軌道に入っていないのが構えの問題と思っていたけど、いくつか要因があると思う。ヒットがないからと、多分皆さんが思っている以上に悲観していることもない」と話していた。