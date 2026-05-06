『102回目のプロポーズ』僕は死んでません…！ 恋愛ターミネーターの復活【第5話あらすじ】
フジテレビ系“月9”ドラマ『101回目のプロポーズ』（1991年放送）の続編となる、ドラマ『102回目のプロポーズ』の第5話が6日に放送される。放送を前に、場面カット、あらすじが公開された。
【写真】■ドラマ『102回目のプロポーズ』キャスト・出演者一覧、相関図【2026年4月期】
本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから35年の時を経て、ついにこの度、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして届けるもの。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）が結婚し、その娘・光（唐田えりか）が主人公のラブストーリーとなっており、『101回目』ファンにも懐かしみながら喜んで頂ける内容が盛りだくさん。単なるラブストーリーにとどまらない、笑えて泣けるヒューマンラブストーリーとなっている。
■第5話あらすじ
音（伊藤健太郎）は弟のビジネスを成功させる為に婚約発表を先延ばしにせざるを得なくなる。
人生で100回目のプロポーズを光から断られ、ショックで寝込んでいた太陽（せいや）だが、咲良（平祐奈）から「まだチャンスはある！」と励まされる。それでもまだ立ち直れない太陽に、まさかの命がけの展開が訪れる！
【写真】■ドラマ『102回目のプロポーズ』キャスト・出演者一覧、相関図【2026年4月期】
本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから35年の時を経て、ついにこの度、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして届けるもの。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）が結婚し、その娘・光（唐田えりか）が主人公のラブストーリーとなっており、『101回目』ファンにも懐かしみながら喜んで頂ける内容が盛りだくさん。単なるラブストーリーにとどまらない、笑えて泣けるヒューマンラブストーリーとなっている。
■第5話あらすじ
音（伊藤健太郎）は弟のビジネスを成功させる為に婚約発表を先延ばしにせざるを得なくなる。
人生で100回目のプロポーズを光から断られ、ショックで寝込んでいた太陽（せいや）だが、咲良（平祐奈）から「まだチャンスはある！」と励まされる。それでもまだ立ち直れない太陽に、まさかの命がけの展開が訪れる！