「日本選手権・Ｇ１」（６日、平塚）

古性優作（３５）＝大阪・１００期・ＳＳ＝が単騎戦で縦横無尽の走りを披露。最終ホーム６番手から内を突いて真杉匠（栃木）をさばき３番手を確保。番手まくりを放った吉田拓矢（茨城）を追いかけ、ゴール前で一気に踏み込んで１着。日本選手権初優勝を４連勝の完全Ｖで達成した。Ｇ１制覇は２０２４年の𥶡仁親王牌以来、通算９回目。２着には吉田、３着には真杉が入った。

現代競輪の完成形・古性が競輪界最高峰のＧ１・日本選手権初優勝を達成した。

選手になったときから日本一になることを夢に見てきた男が、尊敬する村上義弘氏（２２年１０月引退）が４回優勝して、一番大事にしてきたタイトルを手にした。表彰式ではあふれる涙を抑えることができなかった。

決勝戦は近畿１人の単騎戦。先行意欲の高い関東ラインが打鐘を目がけて全力スパートのハイピッチレース。最終ホームで６番手になったが、内に進路を取って真杉をさばき、吉田を追走から鋭脚発揮で突き抜けた。

「想定外の連続。内を突くことは想定外。吸い込まれる感じ。褒められたレースではないが、勝ててうれしい。日本一になるために全てをささげてきた。本当に勝ててよかった」とレースを振り返った。

昨年は苦労の連続だった。３月にＧ２・ウィナーズカップ（伊東）こそ優勝したが、７月のＧ２・サマーナイトフェスティバル（玉野）で落車。右肩鎖関節の脱臼の大けがを負った。ファン投票１位で選出された８月のＧ１・オールスター（函館）で復帰するも、思い通りに走れない期間が長く続いた。「選手を続けたくない」と思うこともあったが、今年２月のＧ１・全日本選抜（熊本）で復調。今開催は古性らしさ全開の走りで４連勝。日本選手権競輪を優勝して日本一の座に輝いた。

この優勝で６年連続６回目のグランプリ出場が決定。全日本選抜を優勝した脇本雄太（福井）と２人の出場は決まったが、今後は近畿から１人でも多くグランプリ出場者を増やしていきたい。「今回も決勝は近畿１人。層が薄いし踏ん張るしかない。一個人として成長をして、近畿を盛り上げられるように」とＧ１優勝に浮かれることなく、近畿地区の底上げに注力するつもりだ。