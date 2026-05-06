◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都・芝２２００メートル）追い切り＝５月６日、栗東トレセン

皮膚の薄い好馬体でパワフルに伸びた。アーレムアレス（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）は栗東・ＣＷコースで、内ルージュビバーチェ（３歳１勝クラス）、中テクノピーチ（３歳未勝利）の大外を追走。テクノピーチに１馬身ほど遅れたものの、全身を使った力強いフォームでジワジワと加速した。４ハロン５１秒５、ラスト２ハロンは１１秒６―１１秒４でゴール後には、かわし切った。橋口調教師は「スッとは動けないが、ゴールを過ぎてかわしたのでこれで良かったと思う」と満足げだった。

昨年末は皐月賞馬ロブチェンが勝利し、２、３着馬が皐月賞でも５、４着と強さを見せたホープフルＳで４着を確保した。近２走は阪神で２着が続いているが、Ｇ１で上がり最速タイをマークし、前走も最速タイとその脚力は確かだ。「心肺機能が高く、持久力を生かすタイプ。前回のように後ろからの形でいいと思う。ここ２走は阪神の坂で鈍った感じ。京都替わりはいいのでは」と指揮官。直線の坂が緩やかな淀で、初タイトルを狙う。