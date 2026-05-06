ジャケット顔して着心地トップス 「風にそよぐ」カーディガンのようなジャケット





まじめな顔して「風にそよぐ」ソフトジャケット

「ジャケット＝堅苦しい」という固定観念は、もう過去の話。求めたいのはテーラードの端正な空気感を纏いながらも、どこかに「ゆとり」や「遊び」を感じさせる一着。背筋はスッと伸びるのに、心はリラックスしたままでいられる。そんな「真面目なのに親しみやすい」精鋭をピックアップ。







ドレスアップにも適した黒のオーガンジー

黒オーガンジーシアージャケット／HER. インナー次第でいろんな着方が楽しめる、潔い透け感が特徴。大きめのえりでメリハリがつき、黒い服でまとめても間のびしない。







横から見ても絵になるボリュームスリーブ

グレーシングルジャケット／Graphpaper（グラフペーパー 東京） オープンカラーシャツ的に使えるコンパクトなえり。縦に4つ並ぶボタンが、ルーズなフォルムを締めるポイントに。







品格を上乗せできるゴールドのダブルボタン

ベージュジャケットトップス／カランシエル（シップス インフォメーションセンター） ノーカラーなので首元がすっきり見え、ブラウスやタートルネックとも好相性。カーディガン感覚の軽やかな着心地ながら、ジャケットに引けを取らない端正な佇まいで、装いに大人の品格を添えてくれる。







（ジャケットのプライスなど詳細へ）

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