生後1週間から4歳までの猫ちゃんの成長ぶりに、多くの反響が寄せられています。話題の動画の再生回数は2000回を超え「これからも幸せに過ごしてにゃ」「2週間目やばーい」「これからも可愛いあんちゃんでいてね」といったコメントが集まっています。

【動画：とっても小さな赤ちゃん猫が成長した結果…生後1週間から現在までの『成長記録』】

4回目のおうち記念日

Instagramアカウント「そら・てん・あん・むぎ・まる」に投稿されたのは、おうち記念日を迎えた猫ちゃんの成長の記録です。猫の「あん」ちゃんが、4回目のおうち記念日を迎えたそうです。おうちにやってきた生後1週間ごろのあんちゃんは、小さな体で「ミャー」と可愛い鳴き声を聞かせてくれていたといいます。2週間ごろになると、まん丸のおめめで興味深そうに周りを見るようになったそうです。

2ヵ月のころは、元気いっぱいに投稿者さんの手にじゃれようとする姿が見られたといいます。当時は噛むクセがあり、投稿者さんの手は傷だらけだったそうですが、それも今では懐かしい思い出なのだとか。4歳になり、美しく成長した姿にはうっとりしてしまいます。投稿者さんは「おうちに来てくれてありがとう」と感謝の言葉を綴っています。

赤ちゃん猫時代はつきっきりのお世話

あんちゃんが投稿者さんのおうちに来たときはまだ赤ちゃんだったので、投稿者さんがミルクを与えて育てたのだそうです。3時間おきにミルクを飲ませ、おしりをトントンして排泄を促してあげるなど、つきっきりでお世話をしたといいます。

家族に囲まれ幸せな毎日

その後、成長とともにおもちゃにも興味が出てきたあんちゃんは、ボール相手に「やんのかポーズ」で威嚇しながら遊んでいたこともあったそうです。現在は、先住猫や後輩猫たちとも仲良くなり、投稿者さんに甘えながら幸せに過ごしているとのことです。

投稿には「なんて可愛いベビたん期！お転婆さんなところもとっても可愛い」「これからも可愛いあんちゃんを沢山見せてにゃん」「これからもずっと元気なプリティちゃんでいてね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「そら・てん・あん・むぎ・まる」では、投稿者さんの5匹の愛猫たちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「そら・てん・あん・むぎ・まる」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。