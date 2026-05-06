「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、千葉３−０ＦＣ東京」（６日、味の素スタジアム）

千葉のＭＦ姫野誠（１７）が１−０の後半２８分に今季初ゴールを挙げた。後半２５分から途中出場すると、２２歳年上のＤＦ長友佑都（３９）とマッチアップ。「ずっと日本代表にいる方でテレビで見てきた。そこで一番近いところで戦えるっていうのは本当にうれしかった」とはにかんだ。

右の前線に入り、同時間に投入された左サイドバックの長友と対峙（たいじ）した。球際で激しい競り合う場面もあり「負けたくない。勝つって意識していた」と憧れは捨て、正面からぶつかった。

そして３分後、ゴール前で味方のシュートがクロスバーに当たったこぼれ球に反応。「敵がいる」とマークにつかれていたのが長友と認識していなかったというが、「相手より早く触る」と右足を投げ出してネットを揺らした。長友とのセカンドボールの争いに競り勝ち今季初ゴール。「うれしいの一言。すごく自信になったし、これを続けていきたい」と姫野。“２２歳差対決”という貴重な経験を糧に前に進む。