濡れないようにと完全防備を施された大型犬。しかしその結果、まるで忍者のような姿になってしまい、なんとも言えない表情を見せることとなりました。

思わず笑ってしまう光景が反響を呼び、記事執筆時点で8万再生を突破。「準備万端なのにｗ」「可愛いしかない！」などの声が寄せられています。

【動画：雨の日、濡れないよう『大型犬にカッパを着せた』結果→忍者のようになってしまい…納得のいかない表情】

完全防備で現れたのは…

TikTokアカウント「shirodesuyo」に投稿されたのは、完全防備の姿で佇むゴールデンレトリバー・さらちゃんのお姿。3歳のさらちゃんは、普段から“無言の圧”が魅力的な存在なのだそう。この日も、その個性がしっかりとにじみ出ていたといいます。

雨の日の散歩に備えて、フード付きのレインウェアに足元カバーまで装着されたさらちゃん。万全の装備ながらも、その仕上がりは忍者のような佇まいだったとか。耳まで隠れた丸いシルエットが、なんとも言えない雰囲気を醸し出していたそうです。

一歩も動かず…無言の圧がすごい

玄関前の階段に立ったまま、さらちゃんは一切動こうとしなかったといいます。リードが軽く張った状態でも、足の位置を変えることなく、その場に静止。まるで「行きたくない」という意思を、言葉ではなく態度で示しているかのよう。

視線はまっすぐ飼い主さんの方へ向けられ、ゆっくりと瞬きをするのみ。準備万端な姿とは対照的に、さらちゃん自身は微動だにしない静けさをまとっていたといいます。そのギャップが、より一層シュールさを際立たせていたのだとか。

納得いかない表情？

顔をアップしてみると、口を閉じたままわずかに鼻先を動かす程度で、大きな変化は見られなかったそう。どこか納得していないような、少し重たげなまぶたが印象的で、「この格好で行くの？」と問いかけているようにも見えて思わずクスッとさせられます。

完全防備という万全な準備とは裏腹に、動かないという選択をしたさらちゃん。その姿はまさに“出陣を拒む忍者”のようで、思わず笑ってしまうと同時に愛おしさが込み上げてくる光景だったのでした。

投稿には「この格好で散歩行きたくないって思ってそうｗ」「困っててめちゃくちゃかわいい♡」「すっっごいご不満顔ｗｗ」「いざ出陣でござる、ニンニン」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「shirodesuyo」では、さらちゃんと飼い主さんの日常が投稿されています。豊かな表情を持つさらちゃんの姿は、見る人の心を和ませてくれる存在。気になる方はぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「shirodesuyo」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。