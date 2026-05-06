◇春季高校野球山梨県大会決勝 山梨学院2―1東海大甲府（2026年5月6日 山日YBS）

春季高校野球山梨県大会の決勝が行われ、山梨学院が2―1で東海大甲府に逆転勝ちし、3年連続10度目の優勝を決めた。

1点を追う8回に6番・藤田蒼海（そう）内野手（3年）が左中間を破る同点適時打を放ち、続く9回に2番・高橋輝（3年）が中越えに決勝適時二塁打をマークした。

最速152キロの二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき）主将（3年）、左腕・檜垣瑠輝斗（3年）のダブルエースを欠く逆境で春の頂点に立ち、吉田洸二監督は「かなり（選手が）たくましくなっている。菰田に頼っていたところから“俺たちがやらなきゃ”という気持ちになってることが逆転につながったと思います」と称えた。

この日、57歳の誕生日を迎えた吉田監督は山梨学院のグラウンドに戻った後、誕生日ケーキをサプライズプレゼントされた。関東大会（千葉）は17日に水城（茨城2位）と初戦を戦う。「あの開会式に出て行進することだけでも経験になる。1試合でも多く経験できるように頑張りたいです」と見据えた。（柳内 遼平）