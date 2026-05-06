「常時不機嫌なのわろたwww」イコラブ大谷映美里、幼少期写真を公開！ 「笑ってない」「強い意志を感じる」
指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEメンバーの大谷映美里さんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。幼少期ショットを披露しました。
【写真】イコラブ大谷映美里、幼少期写真を披露！
コメントでは「常時不機嫌なのわろたw w w」「ずっとへの字なのに愛は満タンなのずるい笑」「何度見てもかわいい」「笑ってない無表情だけど髪型は可愛いｗ」「昔も可愛いし今はもっと可愛い」「なんかずっと強い意志を感じる」「感謝できるの大事だね」「感謝の気持ちがあるの素敵だね」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】イコラブ大谷映美里、幼少期写真を披露！
「常時不機嫌なのわろたw w w」大谷さんは「無限にある 親と先生に感謝でいっぱいです」とつづり、4枚の写真を投稿。幼稚園の頃の写真で、お遊戯会や餅つき、芋掘りなどさまざまな行事でのショットを披露していますが、常に不機嫌そうな表情を浮かべています。
「ズボン上げすぎとこの不満げな顔が尊すぎる」同日の別投稿では、幼稚園の体操服姿でみんなが踊っている中、むすっとした表情で1人だけ立ち尽くしている大谷さんの姿を披露しています。ファンからは「可愛すぎる笑」「やらないタイプやったんか？ 笑」「この顔、当時の自分すぎて笑えないｗ」「ズボン上げすぎとこの不満げな顔が尊すぎる」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)