Snow Manの渡辺翔太さん（33）と俳優の波瑠さん（34）がMCを務める新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』のみどころが、6日に発表されました。

日本テレビ系で5月6日よる7時から放送される新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』は、“感謝”をテーマに世代やジャンルを超えた名曲と最新ヒット曲を届け、合計100曲の“ありがとう”ソングを映像と歌唱で紹介します。

■AIは日曜ドラマの主題歌を披露

AIさんは日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』の主題歌『It’s You』を披露。主演する志尊淳さんからのメッセージも放送されます。

■Adoは歴代の衣装14着に囲まれてパフォーマンス

Adoさんは自身の半生を描いた楽曲『ビバリウム』を披露。歴代の衣装14着に囲まれた特別ステージをお届けします。

■King & PrinceはSNSで流行中のダンスナンバーを披露

King & PrinceはSNSでも大ヒットしたダンスナンバー『Theater』を披露します。そして、5月23日に8周年を迎えるKing & Princeにファンからのありがとうエピソードが明かされます。

■なにわ男子は5周年スペシャルパフォーマンス

なにわ男子は、5周年スペシャルメドレーとして『サチアレ』と5周年1発目のシングル『HARD WORK』を2曲続けてパフォーマンスします。

■観月ありさは小室哲哉制作の楽曲を歌唱

今年デビュー35周年を迎える観月ありささんは、小室哲哉さんに制作してもらった『TOO SHY SHY BOY!』を歌唱します。

■M!LKは話題の「ば・く・れ・つ♡」タイムに注目

M!LKは数々のアーティストたちも振り付けをSNSで踊っている『爆裂愛してる』を披露。振り付けが話題の「ば・く・れ・つ♡」タイムに注目です。

■緑黄色社会は水曜ドラマの書き下ろし主題歌を披露

緑黄色社会は、水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』の主題歌として書き下ろした楽曲の『章』を披露。MCの波瑠さんも「この曲にいつも励まされている」とコメントしています。

■NiziUがフィギュア中井亜美選手を前にパフォーマンス

NiziUは、日本フィギュア史上最年少メダリスト中井亜美選手のために、本人を目の前にライブパフォーマンス。NiziUの大ファンだと公言する中井亜美選手とNiziUの対面の瞬間に注目です。

その他、サザンオールスターズ、松任谷由実さん、嵐、Snow Manたち時代を彩るアーティストたちの楽曲を紹介。スノーボード男子ハーフパイプ金メダリストの戸塚優斗選手、フィギュアスケート女子シングル銀メダリストの坂本花織さんが感謝を伝えたいアーティストを語ります。さらに、BTSから番組へのSPコメントも放送されます。