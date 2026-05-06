【ちいかわ】ホイップなちいかわとハチワレがお祝い！ お祝いキャンドル登場
ローソク・線香メーカーのカメヤマより、誕生日や記念日を忘れられない特別な日にしてくれる、ちいかわのピック型バースデーキャンドルが登場した。
＞＞＞キャンドルのデザインをチェック！（写真6点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
そんな『ちいかわ』がお祝いしてくれる「ちいかわバースデーキャンドル」と「ちいかわ おめでとうキャンドル」が登場。
「ちいかわバースデーキャンドル」は、『ちいかわ』のファンなら「あ！ このシーン！」と分かる原作漫画の名場面を、そのままバースデーキャンドルに。1年に一度の大切な誕生日を、忘れられない特別な日にする＜記憶に刻むキャンドル＞。あなたの誕生日を楽しく演出してくれる。
「ちいかわ おめでとうキャンドル」は、誕生日だけではなく、合格祝い、優勝祝い、昇進祝い、アニバーサリー祝いなど、あらゆる『おめでとう』を祝うことができるキャンドル。ケーキの上のちいかわとハチワレが、おめでとうとお祝いムードを盛り上げてくれ、ハッピーが広がるキャンドルだ。
お誕生日やお祝いを、ちいかわたちとお祝いしよう。
（C）nagano
＞＞＞キャンドルのデザインをチェック！（写真6点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
「ちいかわバースデーキャンドル」は、『ちいかわ』のファンなら「あ！ このシーン！」と分かる原作漫画の名場面を、そのままバースデーキャンドルに。1年に一度の大切な誕生日を、忘れられない特別な日にする＜記憶に刻むキャンドル＞。あなたの誕生日を楽しく演出してくれる。
「ちいかわ おめでとうキャンドル」は、誕生日だけではなく、合格祝い、優勝祝い、昇進祝い、アニバーサリー祝いなど、あらゆる『おめでとう』を祝うことができるキャンドル。ケーキの上のちいかわとハチワレが、おめでとうとお祝いムードを盛り上げてくれ、ハッピーが広がるキャンドルだ。
お誕生日やお祝いを、ちいかわたちとお祝いしよう。
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