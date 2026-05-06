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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【一生使える冷凍貯金】計量ナシ！4食まとめて仕込むだけ！レンチンで完成する管理栄養士のきつねうどん」と題した動画を公開しました。動画では、計量や包丁をほとんど使わず、4食分をまとめて仕込んで冷凍保存できる手軽なレシピを紹介しています。



動画では、アイラップ（またはタッパー）を使用し、冷凍うどん、味付うどんあげ、カットしたかまぼこ、ねぎ、乾燥わかめを順番に入れていきます。「乾燥わかめは10倍以上に膨らむので少量にしてくださいね」とアドバイス。空気を抜いて袋の口を結び、マスキングテープを使ってうどんスープの素を外側に貼り付ければ仕込みは完了です。テープには加熱時間と必要な水の量をメモしておくと便利です。冷凍庫で2～3週間保存可能で、「未来の自分を助ける冷凍貯金」として役立ちます。



食べる際は、耐熱皿やタッパーの上にアイラップをのせ、スープの素と水250mlを加えて口をねじり、電子レンジで加熱するだけ。お好みで天かすをのせれば完成です。動画の後半では、管理栄養士の視点から「うどんにワカメを入れる理由」も解説。うどんのような炭水化物メインの食事に食物繊維豊富なワカメを少し足すことで、糖の吸収をゆるやかにする効果があると語っています。



洗い物も少なく、忙しい日の昼食や夕食にぴったりなこのレシピ。ストックしておけば心強い味方になりそうです。ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（4食分）

・冷凍うどん 4玉

・味付うどんあげ 1袋（4枚入り）

・かまぼこ 1本

・刻みねぎ 1パック（50g）

・乾燥わかめ 1つまみ×4

・うどんスープの素 4袋

・水 250ml×4（食べるとき）

・天かす お好みで



［作り方］

1. アイラップ（またはタッパー）を4つ用意し、それぞれに冷凍うどんを1玉ずつ入れる。

2. 味付うどんあげを1枚ずつ加える。

3. かまぼこを4等分に切り、さらに食べやすい厚さにカットして、各袋に3枚ずつ入れる。

4. 刻みねぎを4等分して各袋に加える。

5. 乾燥わかめを各袋に1つまみずつ入れる。

6. アイラップの場合は空気を抜いて結び、マスキングテープで粉末のうどんスープの素を外側に貼り付ける。タッパーの場合は蓋をしてテープで貼り付ける。（冷凍庫で2～3週間保存可能）

7. 食べる時は、耐熱皿の上にアイラップをのせ（タッパーの場合はそのまま）、スープの素と水250mlを加える。

8. アイラップの口をクルッとねじり（タッパーの場合は蓋をずらし）、電子レンジで加熱する（すぐに食べる場合は600Wで3～5分、冷凍した状態からは600Wで6～7分）。

9. 加熱後、お好みで天かすをのせて完成。