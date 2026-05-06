そのメイクすっぴん見えしてるかも…！40代がナチュラルに盛れるアイメイクMAP

こんにちは、美容ライターの古賀令奈です。淡い色を使ったアイメイクを中心としたナチュラルメイクがトレンドの近年。メイクの方法を工夫しなければ、すっぴんのような印象になりがちです。今回は、40代がナチュラルに盛れるアイメイクについて解説します。

【詳細】他の記事はこちら

すっぴん見えしやすいメイクの特徴はコレ！

40代ですっぴんのようなメイクだと、顔が寂しく老けた印象になりがちです。まずは、メイク感が薄くなりやすいケースの特徴を挙げていきます。

・下まぶたに何も塗らない

・アイシャドウが薄いのに、アイラインなしでマスカラも足りない

・眉毛が濃くて印象がチグハグ

これらの特徴に当てはまる方は、すっぴん見えしやすい可能性があります。それぞれのメイクを見直して、ナチュラルでもしっかり盛れるメイクを目指しましょう。

上まぶた：下まぶた＝7：3のバランスでメイクする

下まぶたにメイクをすると、顔が派手になってナチュラルから遠ざかるように感じる方が少なくありません。

確かに目を大きく華やかに見せる効果がありますが、メイクのバランスを整える効果もあるため、上下どちらにもアイシャドウとマスカラを塗ることをおすすめします。

ナチュラル感をキープしつつメイクバランスを取る方法は、上まぶた：下まぶた＝7:3のバランスになるように仕上げることです。

上下を同じバランスでメイクすると濃く感じやすいですが、下を軽くすることで適度なバランスが叶います。

下まぶた全体には、アイホール全体に使用した明るいベージュを。その下にワントーン暗いベージュを使い、黒目の幅程度の陰影をプラスしました。上まぶただけでなく下まぶたにも濃淡をつけてメイクをすることで、ナチュラルながらも目を拡張する効果が期待できます。

使用したのは、KATE「ポッピングシルエットシャドウ」OR-2 コーラルロゼポップ（税込1,540円）。ミュートカラーときらめきグリッターで構成されたアイシャドウで、ナチュラルカラーでありながら立体的な目元に仕上がるアイテムです。

今回のメイクではきらめきを控えめにするために、グリッターは目頭と目尻だけに使用しています。

血色アイラインで抜け感を保ちつつ盛る

淡いアイシャドウだけで目を盛るのは難しいため、アイラインをうまく取り入れるのがおすすめです。しかし、濃い色のアイライナーだとナチュラル感が失われやすくなるので、色の選定にはご注意ください。

おすすめは、ピンクブラウンのような血色感を足せるカラーです。ブラックやダークブラウンほど強くないものの、すっぴん見えはきちんと防げます。軽やかな印象になるため、抜け感を保ったまま盛ることが可能です。

使用したのは、キャンメイク「クリーミータッチライナー」09 ダージリンピンク（税込715円）。血色感をプラスできるテラコッタピンクです。

まつ毛の隙間を埋めるように引きつつ、少し長さと太さも足して目力を強めてみました。

マスカラで目の縦幅を出し、束感を作る

ナチュラルメイクで目力を強調したいときに効果抜群なのが、マスカラで目の縦幅を出す方法です。上まつ毛はアイラッシュカーラーでしっかりとカールさせ、できるだけ縦幅が広くなるように仕込んでおきましょう。

長さを出して派手になりすぎるように感じる方は、ピンセットで軽く束にすると抜け感が出やすくなります。抜け感を出しながらも目力は強められるので、適度な束感を意識するとよいでしょう。

まつ毛は上下ともに長さを出すことで目が大きく見えるので、下まつ毛も塗ってください。マスカラを塗るときもアイシャドウと同様に、上下を7:3の割合で塗るとバランスよく仕上がります。

使用したマスカラは、キングダム「束感ロングマスカラ」ブラックブラウン（税込1,760円）。ブラックほど強い印象にならず、自然な華やかさと好印象を両立できる万能カラーです。

塗るだけで簡単に束感ができるので、ピンセットを使わなくても簡単に束感仕上げが叶います。今回のメイクでは1〜2箇所だけピンセットを使用し、より抜け感を重視しました。

眉毛の色をワントーン明るくする

目元がナチュラルなのに眉毛がしっかり濃いと、すっぴん感がより強く感じられやすくなります。

筆者のように眉毛の色が濃い方は、アイブロウマスカラでワントーン明るくするとよいでしょう。淡い色合いの目元との統一感が生まれ、メイクの仕上がりがアップします。

ここで使用したのは、ロムアンド「ハンオールブロウカラ」03 モダン・ベージュ（税込1,210円）。眉毛の一本一本に均一に密着し、サッとひと塗りで自然にカラーチェンジできる眉マスカラです。

マットニュアンスで自然になじみやすく、抜け感のある眉を楽しめます。

今回ご提案したのは、ナチュラル感を保ちながらも、40代の方にとってこだわりポイントである目力も重視したメイクです。今っぽさも出せるので、ぜひ試してみてくださいね。