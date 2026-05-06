横浜みなとみらいで「スター・ウォーズ」イベント続行 スタンプラリーはきょう6日まで
「スター・ウォーズの日」（5月4日）にあわせ、神奈川・みなとみらいで開催中のイベント「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」。開催3年目を迎えた今年は、約7年ぶりの新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日公開）を控え、会期も5月24日まで延長され、さらなる熱気に包まれている。
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5月4日、「スター・ウォーズの日」当日には、恒例となっている午後5時4分のカウントダウンイベントに約3000人のファンが集結。作品の名せりふ「May the Force be with you（フォースとともにあらんことを）」の掛け声で、会場は一体感に包まれた。マンダロリアンやグローグー、ダース・ベイダー、レイア姫、チューバッカなどのキャラクターに扮した来場者も多く、街全体が“スター・ウォーズ一色”の光景となった。
ランドマークプラザ1階・サカタのタネ ガーデンスクエアでは24日まで、歴代シリーズの名シーンやキャラクターが浮かび上がるホログラム映像を上映。巨大空間に広がる銀河とスターシップの演出が、来場者を壮大な物語の世界へと誘う。3階・風の灯台には、マンダロリアンとグローグーの等身大スタチューも登場し、人気のフォトスポットとなっている。
MARK IS みなとみらいでも24日まで、高さ約2メートルの巨大グローグーが来場者を出迎えるほか、地下4階にも「グローグー」のスタチューがフォトスポットとして展示されている。
また、両施設では期間限定のポップアップストアを展開。Tシャツやトートバッグなどのアパレル雑貨からフィギュア、スマホグッズまで幅広いアイテムがそろう。
なお、会場を巡るスタンプラリーは、本日（5月6日）まで。4ヶ所のスタンプを集めると『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』ステッカーがもらえる（引き換え時間は午後6時まで）。
さらに、新作映画公開日の5月22日から24日には、お面やうちわの配布、SNS投稿によるオリジナル缶バッジプレゼントなどの企画も予定されている。
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5月4日、「スター・ウォーズの日」当日には、恒例となっている午後5時4分のカウントダウンイベントに約3000人のファンが集結。作品の名せりふ「May the Force be with you（フォースとともにあらんことを）」の掛け声で、会場は一体感に包まれた。マンダロリアンやグローグー、ダース・ベイダー、レイア姫、チューバッカなどのキャラクターに扮した来場者も多く、街全体が“スター・ウォーズ一色”の光景となった。
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また、両施設では期間限定のポップアップストアを展開。Tシャツやトートバッグなどのアパレル雑貨からフィギュア、スマホグッズまで幅広いアイテムがそろう。
なお、会場を巡るスタンプラリーは、本日（5月6日）まで。4ヶ所のスタンプを集めると『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』ステッカーがもらえる（引き換え時間は午後6時まで）。
さらに、新作映画公開日の5月22日から24日には、お面やうちわの配布、SNS投稿によるオリジナル缶バッジプレゼントなどの企画も予定されている。