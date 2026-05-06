妊娠中期の妊婦は高温にさらされると早産のリスクが高まるとの研究結果を東京科学大のチームがまとめた。

夏の暑さが年々厳しさを増すなか、妊娠１６〜２２週の女性は暑さの影響を受けやすく、早産予防の対策が重要としている。論文が国際学術誌に掲載された。

チームは、２０１６〜２０年に生まれた新生児約９８万６０００人のデータを分析した。各都道府県で週平均気温が上位１０％に入る高い気温の週を「高温週」と定義し、妊娠週数ごとに５〜９月に高温週だった場合と、そうでなかった場合を比べ、早産のリスクがどれくらい高まったかを調べた。

その結果、安定期とされる妊娠１６〜２２週で高温にさらされた妊婦は、早産のリスクが上昇した。特に妊娠１９週では最も影響が大きく、高温にさらされなかった妊婦と比べ、早産のリスクが１・１６倍高かった。また、３５歳未満の妊婦は３５歳以上と比べ、暑さと早産の関連がより強かった。

早産は妊娠２２〜３６週で生まれるケースを指し、５歳未満児の主な死亡の原因の一つとなっている。出産に備えて子宮が大きく変化する妊娠中期に、暑さなどの影響で出口が炎症を起こして緩み、早くに生まれてしまう可能性が考えられるという。

チームの寺田周平助教（公衆衛生学）は「厳しい暑さが必ず早産につながるわけではないが、特に妊娠中期は、外出時間をずらしたり、エアコンを適切に使ったりするなど、暑さ対策を心がけてほしい」と話している。