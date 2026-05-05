平井 大が、幕張で行われている自身主催のビーチフェス＜HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026＞の明日5月6日(水・祝)の公演をYouTube生配信することが決定した。

＜THE BEACH TRIP＞は2019年に沖縄と神奈川で開催されたのを皮切りに、2022年以降毎年初夏に開催されているビーチライブ。

今年は5月4日(月・祝)〜6日(水・祝)に千葉・県立幕張海浜公園 幕張の浜、5月9日(土),10日(日)に大阪・泉南ロングパークにて計5公演開催を予定していたが、5月4日が強風により中止となってしまったため、急遽5月6日の公演をYouTube生配信することが決定した。

当日来られなくなってしまった人はもちろんのこと、ゴールデンウィークのひとときを、平井のオンガクとともに楽しんではいかがだろうか。

◾️＜HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026＞

詳細：https://hiraidai.com/thebeachtrip2026/