【発見】九州最大級の石棺墓の調査で新たに木の棺「木棺墓」の跡が見つかる
埋葬文化の歴史で新たな発見です。玉名郡和水町にある九州最大級の石棺墓の調査で、新たに木の棺、「木棺墓」の跡が見つかりました。
調査が行われたのは和水町原口にある諏訪原遺跡の一部です。
遺跡は、弥生時代後期から古墳時代前期にかけての大きな集落の跡で、2023年11月に九州最大級の石棺墓が見つかりました。
調査は去年12月に始まり、当初、細い線を彫って描く「線刻」の文様が棺の蓋から見つかりましたが、その後、棺の内部でも線刻が見つかったということです。
また棺の内面に塗られた赤い顔料は、阿蘇地域の褐鉄鉱を原料としたベンガラと分かりました。
■考古学研究者・松本健郎さん（元県教育委員会）「何を描いているのかについて、これがここの場合は非常に独自性がある。別の言い方をしますとこれまでにない模様である。」
また地形調査で石棺墓周辺の土を掘ったところ、木の棺・木棺墓の跡と考えられる粘土の構造・粘土郭が見つかりました。
熊本県内での粘土郭の発見は3例目です。
調査した元県教委の松本健郎さんは、木棺墓と石棺墓の距離が近いことなどから「木棺は石棺と前後してつくられた」と推測していて、「同じ時代のものならば木棺墓の埋葬者が階層的には上で、『地域の首長クラス』。石棺墓は木棺墓より下だが、有力者とみられる」と話しています。
今後、遺跡は埋め戻されますが、調査団は和水町に継続調査を求めるということです。