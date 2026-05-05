「連休もあすまで」という方も多いのではないでしょうか。熊本空港では、帰省や旅行で熊本を訪れた人たちのUターンラッシュでにぎわいました。



けさ、空港には連休を熊本で過ごした人たちを見送る家族や友人の姿が見られました。



愛知県から帰省したというこちらの家族は･･･。



■愛知県から家族で帰省の男の子「ソバ道場行ったりお茶摘みしたりした。」

■見送る祖母「(孫が)どんどん大きくなる。(成長が)楽しみですね。」





就職のため、1月から東京で一人暮らしをしている男性は･･･。Q熊本での滞在期間は？「2日ですね。」■男性「（実家のご飯が）久しぶりに食べれておいしかった。」

■母親「初めての一人暮らしなので、できるかなっていうところですね。変わらず元気だったので安心しました。」



見送る時は笑顔だったお母さん。息子の姿が見えなくなると…。



■母親「また泣いちゃう…」

熊本で単身赴任をしている男性に会いに来た家族も。



■熊本で単身赴任中の父親「天草行ってイルカ見て、阿蘇行って、あとは熊本城。」

■息子「山が多かった。あか牛丼がおいしかった。」

■母親「普段離れ離れなので、みんなで楽しく笑って過ごせてよかった。」



それぞれ大切な時間を過ごせたようです。