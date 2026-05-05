増田貴久「昔一緒にデビューした仲間」元NEWSメンバーとの再会ショットが話題「連絡取ってるの胸熱」「絡みがエモすぎ」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/05/05】NEWSの増田貴久が5月4日、自身のInstagramを更新。元NEWSメンバーとの再会ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】NEWSメンバー「ずっと待ってた」元メンバーと再会ショット
4月28〜29日に東京ガーデンシアターにてソロライブツアー「増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽」東京公演を開催した増田。これを受け、増田は同公演に駆けつけた元NEWSの山下智久らとのショットを公開。山下は2011年10月までNEWSのメンバーとして活動しており、増田はInstagramストーリーズで「山下君が来てくれたの！メールくれてめっちゃ褒めてくれた」と明かし、「昔一緒にデビューした仲間だからね 一緒に作ったNEWSを守っていきます 嬉しい」と喜びを綴っている。
この投稿には「連絡取ってるの胸熱」「まっすーのメッセージ泣く」「絡みがエモすぎ」「この並びずっと待ってた」「夢みたい」など歓喜の声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆増田貴久、元NEWS山下智久と再会
4月28〜29日に東京ガーデンシアターにてソロライブツアー「増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽」東京公演を開催した増田。これを受け、増田は同公演に駆けつけた元NEWSの山下智久らとのショットを公開。山下は2011年10月までNEWSのメンバーとして活動しており、増田はInstagramストーリーズで「山下君が来てくれたの！メールくれてめっちゃ褒めてくれた」と明かし、「昔一緒にデビューした仲間だからね 一緒に作ったNEWSを守っていきます 嬉しい」と喜びを綴っている。
◆増田貴久の投稿に反響
この投稿には「連絡取ってるの胸熱」「まっすーのメッセージ泣く」「絡みがエモすぎ」「この並びずっと待ってた」「夢みたい」など歓喜の声が寄せられている。（modelpress編集部）
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