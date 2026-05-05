気象台によると、桜島の南岳山頂火口で5日午後2時59分に噴火があり、噴煙が火口から1100mの高さまで上がりました。中量の噴煙が北西に流れています。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認

５日２１時から２４時までは火口から北方向に降灰が予想されます。

５日１５時から６日９時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼０５日１５時から１８時まで 北（姶良市加治木方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ

▼０５日１８時から２１時まで 北（姶良市加治木方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ

▼０５日２１時から２４時まで 北（姶良市加治木方向） ６０ｋｍ ３ｋｍ

▼０６日００時から０３時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ

▼０６日０３時から０６時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ

▼０６日０６時から０９時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、姶良市、薩摩川内市、霧島市、伊佐市、さつま町、湧水町、日置市、出水市、いちき串木野市

宮崎県 ：えびの市

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