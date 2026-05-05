5億円超を獲得したキャメロン・ヤングが1位に躍り出た（撮影：GettyImages）

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米国男子ツアー「キャデラック選手権」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。

〈連続写真〉世界1位はなぜ曲がらないのか？　答えは「ボールとの距離」だった

今大会でシーズン2勝目を挙げたキャメロン・ヤング（米国）が360万ドル（約5億6500万円）を獲得。今季通算を1129万4670ドル（約17億7400万円）として、3位から1位に躍り出た。松山英樹は53位タイの賞金4万6000ドル（約722万円）を加算。ランキング20位をキープした。日本勢2番手以下は久常涼（26位）、金谷拓実（128位）、平田憲聖（152位）、中島啓太（182位）と続いている。
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