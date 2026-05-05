◆新日本プロレス「レスリングどんたく ２０２６」（４日、福岡国際センター）観衆３６０３（満員）

新日本プロレスは４日、福岡国際センターで「レスリングどんたく ２０２６」を開催した。

メインイベントで「ＩＷＧＰヘビー級王者」カラム・ニューマンが鷹木信悟と初防衛戦。４・４両国国技館で辻陽太を破り「２３歳７か月」の史上最年少で最高峰を奪取したニューマンが３５分２０秒、ＭＡＫＥ ＷＡＹで鷹木を沈めベルトを守った。

試合後のリングで敗れた鷹木を辻が介抱した。ところがニューマンは、ベルトを鷹木に誇示し、さらに攻撃を加えようとした。ここで辻が制止したが、王者は急所蹴りを見舞いベルトで殴打する暴挙に出た。

さらにジェイク・リーが鷹木を捕らえベルトで殴りつけようとしたがウィル・オスプレイが止めた。大混乱の中、ニューマンはオスプレイに「オマエがやれ」と指示。鷹木にヒドゥンブレードを炸裂もオスプレイは不本意な表情を浮かべた。

マイクを持ったニューマンは鷹木と辻へ「ダイジョーブ？ ダイジョーブ？ イタカッタ？ イタカッタ？」と日本語で問いかけると「オマエらが好きでも嫌いでも、いまこの会社のトップにいるのは俺たちだ。オマエら２人が、毎回毎回、俺の瞬間をぶち壊そうとしてくるのを見てるとな……、なんて名前だったっけ？ 『Ｉｇｎｉｔｉｏｎ ｔｏ ＤＯＭＩＮＯＮ』か？ ２日後、決着をつけよう。カラム・ニューマン、ジェイク・リーｖｓヨータ・ツジ、シンゴ・タカギ。 もし俺たちが勝ったら、オマエら二人は二度とこの王座に挑戦できない。価値あるものにしてやるよ。そしてもし……、もしオマエらのどちらかが王者からピンフォールを取ったら、『ＤＯＭＩＮＩＯＮ』でのメイン戦をくれてやる。さあ、とっとと失せろ！」と５・６唐津大会での対戦を一方的に提案した。

バックステージでニューマンは「カラム・ニューマンが、ＵＮＩＴＥＤ ＥＭＰＩＲＥ が、世界で最強だ。これが俺たちのユニット。どこに行っても、誰に仕えても、俺たち ＵＮＩＴＥＤ ＥＭＰＩＲＥ が一番だ。 タカギ、ありがとう……すべてを出し切ってくれて。俺ももちろんすべてを出し切った。でも言っただろう、ツジにも言ったのと同じこと。俺は勝つために手段は選ばない。お前がそうじゃないのは哀れだ」と断じ、唐津大会へ「お前らのうちいずれかが俺からピンフォールを獲ったら……『ＤＯＭＩＮＩＯＮ』でのメインイベントだ。オーサカジョーを売り切ろう」と万が一、敗れた場合は、６・１４大阪城ホールで挑戦を受けることを掲げた。

辻は「オイ、カラム！ めちゃくちゃやり過ぎだろう、お前！お前を止めるのはこの俺の責任だ！唐津でお前から必ず取ってやる！」と宣言。鷹木は「しっかり実績残して、再びチャンピオンの前に立ってやる。これで終わりじゃねぇからな。このまま終わってみろ。死んでも死に切れねぇよ」と決意していた。

◆５・４福岡大会全成績

▼第０試合 １５分１本勝負

〇安田優虎（７分１５秒 逆エビ固め）中原大誠●

▼ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負

〇王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（１１分３２秒 レイジングファイヤー→体固め）挑戦者・チェーズ・オーエンズ●

▼第２試合 ２０分１本勝負

〇永井大貴、外道（６分５０秒 ダイビングヘッドバット→片エビ固め）松本達哉●、田口隆祐

▼第３試合 ２０分１本勝負

〇ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ（９分０１秒 ナイトメアホールド）本間朋晃●、海野翔太

▼第４試合 ３０分１本勝負

マスター・ワト、ＹＯＨ、タイガーマスク、矢野通、〇ウルフアロン（１０分０２秒 アングルスラム→エビ固め）金丸義信、ＳＨＯ、高橋裕二郎●、ドン・ファレ、成田蓮

▼第５試合 ３０分１本勝負

〇タイチ、上村優也（１３分４９秒 ブラックメフィスト→片エビ固め）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平

▼第６試合 ３０分１本勝負

ロビー・エックス、石森太二、ドリラ・モロニー、〇辻陽太（８分２５秒 逆エビ固め）ゼイン・ジェイ●、ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、ジェイク・リー

▼ＩＷＧＰジュニアタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

挑戦者組・ミスティコ、〇エル・デスペラード（２０分０７秒 ヌメロ・ドス）藤田晃生●、ロビー・イーグルス

▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

挑戦者組・〇グレート‐Ｏ‐カーン、ＨＥＮＡＲＥ、ウィル・オスプレイ（２４分０６秒 グレートブレイブボム→体固め）王者組・ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ●、後藤洋央紀

▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・カラム・ニューマン（３５分２０秒 ＭＡＫＥ ＷＡＹ→体固め）挑戦者・鷹木信悟●