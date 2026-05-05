夫は“長距離トラック運転手”ですが、「年収1000万円」も目指せる仕事なのでしょうか？ 平均年収や年収アップの方法も解説

長距離トラック運転手の平均年収はどのくらい？

厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、長距離トラック運転手が含まれる「営業用大型貨物自動車運転者」の平均年収は、491万9300円でした。同調査によると、全産業の平均年収は526万9900円で、トラック運転手は平均よりも年収が低い傾向にあるようです。

しかし、ここで提示した金額はあくまで平均で、経験年数や会社規模などによって変わるため、参考程度にしておきましょう。



長距離トラック運転手は年収1000万円を目指せる？

結論から言うと、会社員で長距離トラック運転手をしている場合、年収1000万円を目指すのは難しいかもしれません。以前は長時間労働で高収入を得るケースもありましたが、2024年以降は時間外労働が年間960時間までに制限され、働いた分だけ稼ぐスタイルが難しくなったといえます。

前述の平均年収を参考にすると、仮に1000万円を目指すには、現在の倍近い労働時間が必要とされる可能性があり、体力面や安全面からも難しいといえます。そのため、高収入を得られるのは特殊業務のベテランや個人事業主など一部に限られ、一般的には安定した収入を重視する働き方が現実的でしょう。



長距離トラック運転手が年収アップする方法

年収1000万円は難しくても、今より収入アップしたいという方がいるかもしれません。長距離トラック運転手として収入を伸ばすには、おもに2つの方法が挙げられます。具体的にどのような方法か見ていきましょう。



資格を取得する

収入アップにつなげるには、免許や資格の取得が役に立つ可能性が高いです。大型免許やけん引免許を取得すると、トレーラーや大型車両の運転が可能になり、より高単価の仕事を任されやすくなります。

さらに、危険物取扱者やフォークリフトの資格を持っていれば、専門性の高い業務に携われるため、資格手当がつくケースもあります。これらのスキルは長期的に収入へ反映されるため、取得しておいて損はないでしょう。



夜間や長距離の仕事を多くする

夜間や長距離の仕事を多くするのも、収入アップを目指す方法のひとつです。

深夜帯（22時～翌5時）の勤務には割増賃金が適用されるため、同じ労働時間でも収入が上がります。また、長距離運行では距離に応じた手当や宿泊手当が支給されるケースが多く、月収アップにつながります。

ただし体力的な負担が大きくなるため、体調管理や安全面も考慮しながら、自分に合ったバランスで働くことが大切です。



長距離トラック運転手が年収1000万円稼ぐのは難しい可能性がある

厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、長距離トラック運転手を含む「営業用大型貨物自動車運転者」の平均年収は491万9300円とされており、全体平均と比べると少々低い傾向にあります。ただし、資格の有無や働き方によって収入には差があり、工夫次第で年収アップを目指すことは可能です。

一方で、近年は働き方改革の影響により長時間労働が制限されているため、会社員として年収1000万円を目指すのは難しいかもしれません。1000万円を目指す場合は、現在の倍近い労働時間が必要とされる可能性も考えられ、体力面や安全面からも厳しいでしょう。

そのため無理に高収入を狙うのではなく、資格取得やシフトの工夫によって収入をアップしつつ、安全や健康を優先した働き方を選ぶことが重要です。自分に合った働き方を見つけ、安定した収入を目指しましょう。



出典

e-Stat 政府統計の総合窓口 厚生労働省 賃金構造基本統計調査／令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種 表番号 1 職種（小分類）別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額（産業計）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー