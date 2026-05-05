桜島が噴火 噴煙1500m 中量の噴煙

気象台によると、桜島の南岳山頂火口で5日午前5時1分に噴火があり、噴煙が火口から1500mの高さまで上がりました。中量の噴煙が直上に上がっています。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認

５日０９時から１２時までは火口から北西方向、５日２１時から２４時までは火口から北西方向に降灰が予想されます。

５日０６時から２４時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼０５日０６時から０９時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ

▼０５日０９時から１２時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ

▼０５日１２時から１５時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ

▼０５日１５時から１８時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ

▼０５日１８時から２１時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ６０ｋｍ ３ｋｍ

▼０５日２１時から２４時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ６０ｋｍ ３ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、姶良市、薩摩川内市、日置市、いちき串木野市、さつま町、霧島市、阿久根市、出水市、伊佐市

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