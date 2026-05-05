何もしていない相方の猫さんになぜか決死の攻撃ポーズを披露する猫さん。その姿が悶絶級に可愛すぎるとThreads内で大きな話題に！11万回以上も表示された投稿には「ああ…弱そう…」「一生懸命なんだろうけど、可愛いしかないですね」「おてて、必死にパーにしてるところも尊い！」などの声が殺到しました！

【写真：『何もしていない同居猫』に対して…もう1匹の猫が見せた『泣けるほど可愛い行動』】

決死の攻撃ポーズを仕掛けるも…

Threadsアカウント「おまめ メル (@__omamel)」さまに投稿されたのは、猫の「おまめ」ちゃんと「メル」ちゃんの何気ないやりとりを捉えた日常のワンシーンです。

この日、2匹はキャットタワーに登って休んでいたり、一方は遊んでいたりと各々の時間を過ごしていたのだそう。しかし、ある瞬間、2匹が鉢合わせると……

突然、メルちゃんがその場で立ち上がり、両前足を上にあげて威嚇態勢に！そんなメルちゃんを見たおまめちゃん。特に反応せず、じーっと見つめ返していたのだとか。

可愛すぎる威嚇がSNSで話題に

なぜかキャットタワーでバッティングしたおまめちゃんに威嚇態勢を取り始めたメルちゃん。おまめちゃんが動じていないとわかると……

より体を大きくのけぞらせ、おててをパーにして見せたメルちゃん。どうやら自分を大きく見せようと試みていたようです。そして、決死の攻撃ポーズが炸裂！

しかし、そんなメルちゃんの攻撃ポーズがThreadsに投稿されると、「ああ…弱そう…」「一生懸命なんだろうけど、可愛いしかないですね」「おてて、必死にパーにしてるところも尊い！」などの声が殺到。メルちゃんの想像とは違う「悶絶した」というユーザーからの声が寄せられることになりました！

攻撃ポーズすら可愛いメルちゃんと、そんなメルちゃんにも落ち着いて対応するおまめちゃん。2匹の普段の様子は、Threadsアカウント「おまめ メル (@__omamel)」さまで紹介されていますよ！

写真・動画提供：Threadsアカウント「おまめ メル (@__omamel)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。