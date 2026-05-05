世帯年収1600万円「毎月のカード支払いは平均40万」　愛犬2匹と外車を愛でるDINKsのリアルな生活

世帯年収1000万円以上というと、それなりに余裕がありそうだが、実際はどうなのか。投稿を寄せた大阪府の40代後半男性（企画・マーケティング・経営・管理職／世帯年収1600万円）は、リアルな金銭感覚を明かした。

自身が1000万円、妻が600万円を稼ぐ、いわゆるパワーカップルだという。

「バブリーに見えるかもですが、そこまでって感じです」

「毎月のクレジット支払いは、平均40万ほどです。」

一般的な年収帯からすれば驚きの金額だが、男性自身に派手な贅沢をしている自覚は薄いようだ。男性はその生活の内訳をこう明かしている。

「持家マンション。車は外車。子供はいないですが、犬2匹で毎月カットや食事など、結構な金額をかけてるので、側からみたらバブリーに見えるかもですが、そこまでって感じです」

また、夫婦間の金銭管理についても、「お小遣い制でもないため、バンバンお金を使っているように見えるかもしれませんね」と明かす。互いの稼ぎには干渉せず、愛犬との暮らしにフルコミットできるのは、DINKsならではの特権といえる。

高年収ゆえの余裕があるからこそ、40万円の支払いも「そこまで」と言い切れるのかもしれない。

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