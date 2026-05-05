中谷潤人（左）に勝利した井上尚弥【写真提供：（C）Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDA】

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最新リストで再浮上　井上はXで炎の絵文字を並べ歓喜

　ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」の階級を超えた格付けランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」で1位に返り咲いた。4日（日本時間5日）、更新されたリストで2位から再浮上した。

　井上は2日、東京ドームで5万5000人が駆け付けた中谷潤人（M.T）との世紀の一戦で判定勝ち。同じくリング誌PFP6位・中谷との至高の技術戦は、海外メディアからも高く評価された。

　この結果を受け、リング誌はPFPを更新。1位だったオレクサンドル・ウシク（ウクライナ）を抜き、井上が2024年5月以来2年ぶりにPFPの頂点に名を連ねた。6位だった中谷は7位に後退した。

　井上は自身のXを更新。炎の絵文字3つで歓喜を表現した。

　PFPとは全17階級あるボクサーの実力を比較し、体重差がなかった場合の最強選手をランキング化したもの。海外メディアが各自で格付けしているが、リング誌のPFPが世界で最も価値がある指標とされている。2022年6月、井上はリング誌のPFPで日本人初の1位になる快挙を達成し、以来トップ3の常連だった。

■米リング誌が発表した最新PFP

1位　井上尚弥（日本）
2位　オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）
3位　シャクール・スティーブンソン（米国）
4位　ジェシー・ロドリゲス（米国）
5位　デビッド・ベナビデス（米国）
6位　ドミトリー・ビボル（ロシア）
7位　中谷潤人（日本）
8位　デビン・ヘイニー（米国）
9位　オスカー・コラーゾ（米国）
10位　エマヌエル・ナバレッテ（メキシコ）

（THE ANSWER編集部）