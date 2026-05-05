３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」が４日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」の大阪公演（４、５日＝ヤンマースタジアム長居）において、“音漏れ”目的で来場しないように注意喚起した。

バンドの公式Ｘで「【音漏れ目的のご来場は禁止】」と強調。続けて「フォトスポット以外で会場外に滞留されている方におかれましては、ＡＴＴＥＮＴＩＯＮでご案内しております通り、『音漏れ』を目的とした鑑賞や滞留は禁止とさせていただいております」と注意喚起。さらに「公園および周辺通路は近隣住民の方々の生活動線となるため、チケットをお持ちでない方の鑑賞および滞留は通行の妨げになる行為かつ近隣住民の方々への生活に影響が出る可能性があり、ご迷惑となりますのでご遠慮いただけますようお願いいたしますと呼びかけた。

続けての投稿では「【ヤンマースタジアム長居周辺での滞留禁止：直ちにご移動ください】」のタイトルで念押し。「終演後は退場されるお客様で会場周辺が大変混雑いたします。周辺通路での滞留は、退場されるお客様の流れに支障をきたし、思わぬ事故が発生するおそれがあり、大変危険です。お客様の安全確保のため、会場外での滞留は改めて、固くお断りいたします。直ちにご移動をお願いいたします」と呼びかけた。

会場周辺は住民の生活動線で、音漏れ目的でとどまり、通行の妨げになるなどの行為はしないよう、理解と協力を強く呼びかけていた。

ネット上では「ファンとして残念だし悲しいです 移動してくれることを願ってます」「本当にミセスを愛しているなら指示に従ってほしいです！」「ヤンマースタジアムの周りが酷かった。音漏れを聴きに来ている人達、その中でも地面にレジャーシートを敷いてご飯を食べながら座っていたり簡易椅子を並べて座っている人達が多かった」などの声が挙がっていた。