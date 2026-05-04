「頑張ってるのに差が広がる一方…」成長を続ける人がやっている３つの習慣
「私もちゃんとやっているのに、なぜか彼女と差が広がる一方…」と感じたことはありませんか？そんな風に成長を続ける人でも、実は特別なことをしているわけではありません。でも、“日々の振り返り方と動き方”が全然違います。
その日のうちに１つだけ振り返っている
成長を続ける人は、１日の終わりに「１つだけ」振り返ります。「今日うまくいったこと」「次はこうすること」を短く整理して終えるのです。一方で、振り返りを全くしない人は、同じことを繰り返しやすいでしょう。
小さく試してすぐ修正している
成長を続ける人は、一度決めたやり方にこだわりすぎません。「とりあえずやってみる→合わなければ変える」を短いサイクルで回しています。逆に、完璧なやり方を探し続けると、動くまでに時間がかかります。“試して直す”回数が差になっているのです。
人のやり方をそのまま真似しない
もうひとつの違いは、取り入れ方。成長を続ける人は、人のやり方を参考にしつつ、自分に合う形に調整しています。一方で、そのまま人の真似をしているだけだと、うまくいかないときに止まりやすくなるもの。“自分仕様”を見つけることが鍵なのです。
成長は日々の積み重ねで変わるもの。振り返り方、試し方、取り入れ方の３つを整えるだけでも、自分自身の成長を実感しやすくなるはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼すぐ自信をなくす人と、落ち込んでも早めに立て直せる人。その差って何？