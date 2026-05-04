新たな争いが勃発し、まだまだ物価高も続きそうで不安定な世の中。せめて宝くじでも買って一攫千金を夢見たいと願う人も多いのでは?

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「世界がどんなに混乱に陥っていても、日本は大丈夫!」

そう力強く太鼓判を押すのは本誌でもおなじみのDr.コパさん。

“金運の巳年”の運気は今ならまだ受け取れる

「今年は『丙午』と呼ばれる年回りですが、これは日本に向けて運気の流れがやってくる年なのです。暗いニュースが続いても、あまり悲観的にならず、風水で身の回りを整え、宝くじを買ったり、開運アクションを実行したりと明るい未来を信じて前向きに頑張ることが大切です」（コパさん、以下同）

折しも、今年の夏ごろまでは、昨年の巳年の運気がまだ残っているそう。巳年といえば、金運に恵まれやすい年だといわれている。

「夏ごろまでは、去年受け取りそこねた金運に利子をつけて受け取ることが期待できます。その意味でも、宝くじを買うのは絶好の開運アクション。今まで当たったことがない人も、ぜひチャレンジしてほしいと思います」

では、今年はどんな人が金運に恵まれ、宝くじで大当たりしやすいのだろうか?

「ズバリ、輝いている人! 派手好きで華やかで、一緒にいると明るい気持ちになれるような人に運があります。また“あの人は粋だね!”と言われるような人も強運です」

家族や周りに思い当たる人がいたら、ぜひ進言を。

「お調子者で明るい雰囲気をまとった人。はったりを言ったり、時にはホラを吹いたりするけれどなぜか憎めない人も、1枚だけ買った宝くじで大金が当たるような運気があります」

カラフルな色の服や多くの貴金属を身に着けたり、お祭りや人が集まるところに積極的に参加したりするのもおすすめだという。不景気なときこそ、たまには少々羽目を外して楽しく過ごすことが開運のためには必要なようだ。

今年のドリームジャンボ宝くじが発売されるのは5月1日から5月30日。

「5月は、底力が表に出やすい時期でもあります。勝負運、くじ運、金運の底力が必要。風水では、勝負運は北西が、くじ運は南が、金運は西が大きく左右するといわれています。

家の中のこの3つの方位をチェックして、いつもきれいにしておくことは“底力を上げる”ことにつながります。北西には地球儀や白くて丸いもの、南には1対の背の高い観葉植物、西には黄色いものに、さらに少量の赤も加えておくといいでしょう」

また、今年のラッキー方位は東と西。ここも忘れてはいけない。

「きれいにそうじをして、今年のラッキーカラーの金・銀・黄色・明るい赤と青のものを置きましょう。ちなみに、ラッキーカラーはどの方位に使っても幸運を引き寄せてくれます」

日光を浴び、土を踏み、風に当たろう

「5月はバランス感覚も大事になります。太陽の光を浴びて、その輝きを取り入れることに加えて、芝生や砂浜などを歩いて土のパワーも吸収する。太陽の陽パワーと土の陰パワーでバランスがとれるわけです」

さらに、太陽と土に加えて、風のパワーも必要だという。

「風は流行やセンスを象徴します。宝くじを当てるには、運気の動きをつかむセンスを磨くことも大切。日光を浴びて、土を踏み、風に吹かれるには、草原や海辺などを歩き回るのもおすすめです」

宝くじ必勝アクションや購入ラッキーデーを参考に、ドリームジャンボを当てよう!

丙午に効く宝くじ必勝風水ベスト5

全身を派手に着飾る

今年の開運キーワードは「派手・華やか・粋」。金・銀・黄色・明るい赤&青という今年のラッキーカラーの服を着て、貴金属をジャラジャラと身に着け、メイクもバッチリして、全身を着飾って! 宝くじを購入しに行くときも、派手なファッションがお約束。

全身に輝きを吸収。太陽を浴びる

今年、宝くじ運を強力に引き寄せられるのは、とにかく“輝”。そのためには、最強の輝きを放っている太陽の光を身体に吸収すること。晴れた日はできるだけ外に出て全身に日光を浴びてエネルギーチャージを。光が当たると輝くジュエリーを身に着け、光沢のある財布やバッグ、小物を持ち歩こう。

ラッキー方位の東と西を強化する

今年は東と西がラッキー方位。金運や財運、宝くじ運などすべての幸運は、東と西から住まいにやってくる! 家の東と西のエリアをいつもきれいにしておくことを心がけよう。もし、東や西にキッチンやトイレなどの水場があるなら、換気も徹底して盛り塩をしておくとよい。

家中の鏡と窓をピカピカに

太陽などの光を浴びると輝くものや自ら光を発するものには、宝くじを当てるのに必要なくじ運や直感力を左右するパワーが宿っている。鏡や窓ガラス、水道の蛇口、クリスタルやゴールドの置物、照明器具などはその代表。しっかり磨いて、いつもピカピカにしておくことが大切。

玄関のたたきを毎日水拭き

すべての幸運は、玄関から家の中に入ってくる。せっかくやってきた幸運が回れ右して出ていかないよう、玄関を吉相に。不運が落ちてたまりやすいたたきは毎晩、寝る前に水拭きすると◎。たたきには家族の人数分以上の靴や不要なものは置かずすっきりとさせ、いい香りも漂わせて。

Dr.コパ 建築家として設計事務所を主宰するかたわら、風水の家相、方位、インテリア学の第一人者として「風水地理の理論」を展開。雑誌・テレビ・講演などで活躍中。『Dr.コパのまるごと風水2026大開運術』（KAWADEムック）が好評発売中。

取材・文/中村裕美（羊カンパニー）