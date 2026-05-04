「40代で貯金ゼロ、人生は詰んだ？」実家暮らし男性の元にはDMで怪しいバイトの誘いも【精神科医Tomyさんにお悩み相談】
▶▶【マンガ】精神科医Tomyさんのお悩み相談室
日常で「なんとなくしんどい」「やる気が出ない」と感じながらも、病院に行くほどではない…そんな経験をしたことがある人は多いでしょう。臨床現場で多くの悩みに向き合ってきた精神科医Tomyさんによると、「うつ未満」の状態に苦しむ人が増えているそうです。「うつ未満」は医学的な診断では使われない言葉ですが、精神科医Tomyさんは「うつ病ではないが気力や意欲の低下により物事に積極的に取り組めない状態」と定義しています。
■【お悩み】40代で貯金ゼロ、人生は詰んだ？
40〜49歳／男性／マッツ
ギャンブルで失った時間と金……
消費者金融3社から合計200万の借金。
最初はパチンコで勝てると思った。気づけば雪だるま式に膨らんでいた。給料日は返済日。手元に残るのは5万程度。
実家で親と暮らしているが、借金のことは内緒。「いい歳して結婚もせず」と小言を言われるが、借金があるうちは結婚なんて考えられない。副業で夜間バイトも始めたが、体が持たない。怪しいバイトからのDMも来るようになった。手を出したら終わりだとわかっているが、誘惑に負けそうになる。
自己破産も考えたが、仕事に影響が出るかもしれない。友人との付き合いも「金がない」と断り続け、孤立している。
ギャンブルはもうやめたが、失った金と時間は戻らない。40代で貯金ゼロ、借金まみれ。人生詰んでいる気がする。
でも生きていかなきゃいけない。この苦しさを誰にも言えない。毎日が地獄。
Tomy先生、借金地獄から這い上がる希望は、まだ残っているでしょうか？
■【お返事】自力でギャンブルを辞めた。それが最大の「希望」よ
「恥ずかしい」なんて捨てて、プロの力を借りなさい
借金の対策については専門じゃないから、コメントは控えるけれど、希望があるかないかという話なら、もちろんあるわよ。
希望というのは「何とかしたい」と思った瞬間から存在しますからね。
借金については、いろんな対策方法があると思うから、弁護士さんの無料相談など活用すると良いわね。
自己破産も「仕事に影響が出るかも」とか「恥ずかしい」とか決めつけずに、冷静に相談してみると良いわよ。
失ったお金は取り戻せるけど、今の「気づき」はプライスレス
で、問題は借金があることより「借金をしなければならない状況になった理由」じゃないかしらね。そこにメスを入れないと、また同じことになっちゃうかもしれない。で、相談文から察するに、それはギャンブルなのよね。そして、もうやめたわけでしょ。
それって物凄いことだと思うのよね。
凄いことを通り越して、物凄いこと。
ギャンブル依存は、精神科領域でもなかなか治療しにくいものの一つなのよね。
依存症の専門病院に入院しても、何度も再発してしまう人が後を絶たないのよ。それくらい、脳の回路を書き換えるのは至難の業。
「報酬系」という脳の回路の問題だと言われているわ。生物学的要因、遺伝的要因、環境要因なども複雑に関わっている可能性がある。それを自力でやめられたのだから、恥じるどころか、物凄い偉業なのよ。
それがアナタの力だと思うわよ。そして夜間バイトも始めたり、自分の力で状況を打破しようとしている。
人間、快楽の誘惑に勝つことほど難しいことはないわ。
その強烈な誘惑に打ち勝てる自制心があるなら、きっと何とかなるわよ。
だって、ギャンブルを辞める苦しみに比べたら、現状打破のために働くことなんて楽勝だもの。あなたは自分が思っているより、ずっとタフで、ずっと強いエンジンを持っていると思う。
だから、アテクシ実はアナタに関してはあまり心配していないのよ。このまま色々やっていれば少しずつ好転するわ。
焦らないでやるべきことをやればいいのよ。
確かに失ったお金は戻らないけれど、お金はためることも稼ぐこともできますからね。
少なくともこれ以上失わない術を身に着けているのだから大丈夫。時間も無駄だったと思うかもしれないけれど、それがあって今の「なんとかしなきゃ」という気持ちがあるわけだから。
人生の一幕と思えばいいのよ。
ほら、だんだん希望があるように思えてきたでしょ？
■【まとめ】
自力でギャンブルを辞めた自分を褒めてあげて。
恥じることはない。すぐに弁護士に相談を。
お金は戻せる。この経験は人生の糧になるわ。
■【プロフィール】著者：精神科医Tomy
1978年生まれ。東海中学・東海高校を経て、名古屋大学医学部卒業。医師免許取得後、名古屋大学精神科医局に入局。精神保健指定医、日本精神神経学会専門医。X（旧Twitter）が人気で、39万フォロワーを突破。著書『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）に始まる「1秒シリーズ」は36万部突破のベストセラーに。テレビ・ラジオなどマスコミ出演多数。
※本記事は精神科医Tomy著の書籍『うつ未満 。「大丈夫」と言えない日の相談室』から一部抜粋・編集しました。
著＝精神科医Tomy／『うつ未満 。「大丈夫」と言えない日の相談室』