365日、2匹の兄妹ねこに振り回されっぱなし！ねこ初心者・長谷川ろくさんが、翻弄されつつも幸せいっぱいな日々を綴る注目のコミックエッセイ『こねこのドレイ』。一度ハマれば抜け出せない、最高に心地いい「ドレイ生活」の模様を、厳選エピソードと共にお届けします！

【漫画】「難しいお年頃？」猫という「乙女心」の深淵に抗う術なし（全15枚）

深夜2時、暴君サンちゃんの「おねだり」開戦

可憐な見た目とは裏腹に、計算高く立ち回る妹猫のサンちゃん。彼女の武器は、変幻自在の「交渉術」です。ある日の深夜2時、熟睡する飼い主を叩き起こし、食欲という名の無理難題を突きつけてきました。

健康を思い、心を鬼にしておねだりを拒絶する長谷川さん。するとサンちゃんは、甘えるのをやめ、即座に「全無視」という強硬手段に出ます。良かれと思って断ったはずなのに、なぜか拒絶された飼い主のほうがダメージを負う…。これこそが、彼女の計算通りの展開なのかもしれません。

重苦しい空気のまま迎えた朝。昨夜の怒りはどこへやら、サンちゃんは一転してすり寄ってきました。「朝までよく頑張った」と報われた気持ちで差し出した朝ごはん。しかし、彼女は一口もつけずに遊びに行ってしまいます。

深夜のあの攻防戦は何だったのか。振り回され、完敗し、それでも尽くしてしまう。猫という「乙女心」の深淵に、今日も抗う術はありません。

文：可児純奈 漫画：長谷川ろく