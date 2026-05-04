人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが新恋人の顔出しショットを公開し、反響が寄せられている。

ヒカルは４日、自身のインスタグラムを更新。「ラスベガス 神楽に『インスタ投稿したほうがいい』と指摘されて文章も画像も音楽も全て言う通りに投稿していくことになりました。若者の感性を信じます」と明かし、ラブラブな２ショットをアップ。

「インスタの投稿は彼女 リールは運用代行 ストーリーとサブスクは僕がやってると思っておいてください笑」と説明した。

フォロワーは「神楽ちゃんほんまかわいい」「神楽さん美人ですね」「彼女のオーラに驚き」「幸せそう」「顔似てる気がする」「顔２人そくり」「可愛すぎる」と驚き。「ニキビパッチの量えぐい」とのコメントにはヒカルが「これホクロ取ったダウンタイムのやつ」と返信していた。

ヒカルは実業家・進撃のノアと２０２５年５月に結婚を発表し「０日婚」と明かした。しかし同年１２月に離婚を公表し、わずか半年の結婚生活に幕を閉じた。今年３月に新恋人の存在を明かし、お相手は「２０代」「（タレントとは）違う。ＳＮＳもやってないかな」などと説明。

そして４月の動画でお相手はシングルマザーの「神楽（かぐら）ちゃん」であることを公表した。