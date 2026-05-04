工藤静香、美ウエスト際立つへそ出しショットに反響「腹筋がかっこよすぎる」「スタイルがレベチ」
【モデルプレス＝2026/05/04】歌手の工藤静香が5月2日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、話題となっている。
【写真】キムタクの56歳妻「憧れのプロポーション」美腹筋際立つ大胆ショット
工藤は「6月24日、ニューアルバム『Dynamic』をリリースさせていただきます！」とつづり、写真を投稿。両手を頭にあてたポージングや、腰にあてた姿で、黒のブラトップにシースルーの長袖を羽織り、鍛え上げられた腹筋が際立つスタイルとなっている。
この投稿には「腹筋がかっこよすぎる」「どのショットも素敵」「スタイルがレベチ」「最高のジャケ写」「憧れのプロポーション」「ビジュ爆発してる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】キムタクの56歳妻「憧れのプロポーション」美腹筋際立つ大胆ショット
◆工藤静香、美ウエスト際立つスタイル公開
工藤は「6月24日、ニューアルバム『Dynamic』をリリースさせていただきます！」とつづり、写真を投稿。両手を頭にあてたポージングや、腰にあてた姿で、黒のブラトップにシースルーの長袖を羽織り、鍛え上げられた腹筋が際立つスタイルとなっている。
◆工藤静香の投稿に反響
この投稿には「腹筋がかっこよすぎる」「どのショットも素敵」「スタイルがレベチ」「最高のジャケ写」「憧れのプロポーション」「ビジュ爆発してる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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