連休明け４日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比４３９．８６ポイント（１．７１％）高の２６２１６．３９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４２．７８ポイント（１．６４％）高の８８２４．６１ポイントと反発した。売買代金は１０７６億２８３０万香港ドルとなっている（４月３０日前場は１５６５億８５１０万香港ドル）。

投資家のリスク回避スタンスが薄れる流れ。原油高騰の一服と米ハイテク株高がプラスだ。１日のＮＹ商品取引所では、ＷＴＩ原油先物が前日比３．０％安の１０１．９４米ドル／バレルと続落。米イランの和平交渉を巡っては、米側が強硬姿勢を崩していないとの見方もあるが、イラン側が交渉の姿勢を示すなど、徐々に進展している。また、先週末の米株市場では、ハイテク株比率の大きいナスダック指数が０．９％高と３日続伸し、連日で史上最高値を更新した。

中国の政策に対する期待感も根強い。４月末に開かれた中央政治局会議では、不動産政策が１年ぶりに取り上げられたほか、「人工知能（ＡＩ）＋」行動を全面的に実施する考えなども示された。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、モバイル端末・自動車メーカーの小米集団（１８１０／ＨＫ）が８．８％高、中国電子商取引（ＥＣ）最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が５．６％高、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が５．６％高と上げが目立った。小米については、自動車部門の４月納車台数が前月比で５割増と伸びが加速したことを材料視している。小米やアリババの上昇が寄与し、ハンセン科技（テック）指数は２．９％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

セクター別では、半導体が高い。上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が８．０％、愛芯元智半導体（６００／ＨＫ）が７．５％、英諾賽科蘇州科技（２５７７／ＨＫ）が５．０％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が４．８％ずつ上昇した。

中国の不動産セクターも物色される。万科企業（２２０２／ＨＫ）が７．０％高、広州富力地産（２７７７／ＨＫ）が４．２％高、中国海外発展（６８８／ＨＫ）が２．５％高、合景泰富地産（１８１３／ＨＫ）が１．９％高で引けた。

自動車セクターもしっかり。小米集団のほか、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が４．５％高、長城汽車（２３３３／ＨＫ）が３．８％高、奇瑞汽車（９９７３／ＨＫ）が２．４％高で前場取引を終えた。各社の４月販売は概ね良好。それぞれの販売・納品実績は前年比プラスが継続した。

他の個別株動向では、通信機器・設備メーカー大手の中興通訊（ＺＴＥ：７６３／ＨＫ）が６．２％高。韓国サムスン電子との特許紛争を巡り、英国で勝訴したことが支援材料だ。ロンドン高等法院はこのほど、サムスンに対し、ＺＴＥへの特許ライセンス料として、３億９２００万米ドル（約６１６億円）の仮払いを命じている。

半面、石油セクターはさえない。百勤油田服務（２１７８／ＨＫ）が３．８％、中油燃気集団（６０３／ＨＫ）が３．４％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が２．５％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が２．１％ずつ下落した。

一方、本土市場はメーデー（労働節）の連休により、あす５日まで休場。６日から取引再開する。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）