LE SSERAFIMカズハ、シースルーのミニ丈レースコーデで美脚輝く「めっちゃ綺麗」「お姫様みたい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/04】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が5月3日、自身のInstagramを更新。シースルーのレースをふんだんに使ったコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「お姫様みたい」美脚輝くミニ丈レースコーデ
カズハは「ロミオとジュリエットみたい」と韓国語でつづり、写真を多数投稿。白いシースルーの総レースのトップスに黒いシースルーのビスチェとミニ丈ボトムを合わせたコーディネートを披露した。ミニ丈ボトムからはロングブーツを履いた美しい脚がスラリと伸びている。
この投稿にファンからは「めっちゃ綺麗」「お姫様みたい」「古風なデザインと今どきのミックスがいい」「脚長い」「いつ見ても本当に可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「お姫様みたい」美脚輝くミニ丈レースコーデ
◆カズハ、ミニ丈コーデで美脚際立つ
カズハは「ロミオとジュリエットみたい」と韓国語でつづり、写真を多数投稿。白いシースルーの総レースのトップスに黒いシースルーのビスチェとミニ丈ボトムを合わせたコーディネートを披露した。ミニ丈ボトムからはロングブーツを履いた美しい脚がスラリと伸びている。
◆カズハの投稿に反響
この投稿にファンからは「めっちゃ綺麗」「お姫様みたい」「古風なデザインと今どきのミックスがいい」「脚長い」「いつ見ても本当に可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】