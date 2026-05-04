電気自動車をより身近な存在にする1台に

コンパクトなクルマづくりを得意とするスズキが、2025年10月の「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で、軽EV（電気自動車）のコンセプトカー「Vision e-Sky（ビジョンeスカイ）」を世界初公開しました。

同社初の量産EV「eビターラ」に続く新たな乗用タイプの電動モデルとして、大きな注目を集めています。

【画像】超カッコいい！ これがスズキ新型「軽ハイトワゴン」を示唆する「ビジョンeスカイ」です！ 画像で見る（30枚以上）

ビジョンeスカイが目指したのは、毎日の通勤や買い物、休日の外出といった日常生活に自然に溶け込む軽ハイトワゴンです。

4人乗りのボディのデザインテーマとして「ユニーク・スマート・ポジティブ」を掲げています。

開発陣が特に意識したのは、既存のEVが放ちがちな「冷たい先進性」との差別化です。

多くの人がEVに対して無機質で近寄りがたい印象を抱いているのではないか……そんな問題意識から、軽自動車本来の親しみやすさや愛着を感じられるデザインへのこだわりが生まれました。

スズキ車らしい濃いキャラクターを与えることで、乗るたびに前向きで明るい気持ちになれるクルマを目指しています。

外観は角ばった箱型のボディに、グリルレスの滑らかなフロントマスクを組み合わせたデザインです。

ボリューム感のあるエンジンフードや、印象的なLEDヘッドライトによる顔つきが、「未来版“ハスラー”」といった感じで、愛嬌と機動性を感じさせます。ボディ各部のふくよかな断面づくりも、親しみやすさの演出に一役買っているでしょう。

ボディカラーは車名の「スカイ」を連想させる鮮やかなブルーで、ルーフには雲をイメージしたホワイトを組み合わせました。

このブルーはEVらしさを意識してあえて人工的な色味に仕上げたもので、ショー向けの高輝度塗装のため市販車へのそのままの採用は難しいものの、開発チームはこの色を市販モデルにも活かす方向で検討を進めているとのことです。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1625mmで、現行の軽セダン「アルト」より背が高く、軽ハイトワゴン「ワゴンR」より低い設定です。

サイズ感のベンチマークはワゴンRとされており、より多くのユーザーをターゲットにできる形状として選ばれました。

なお、スライドドアを採用しなかったのは重量増を避けて航続距離を確保するためで、既存モデルの次期型という位置づけでもないとのことです。

また、フロントバンパーのブラックアクセント部分にはバンパーから生み出したリサイクル素材を使用しており、環境への配慮も盛り込まれています。

車内に目を向けると、従来の軽自動車によくある黒基調の内装とは異なり、ホワイトとブルーを用いた明るく開放的な空間が広がります。

限られた軽自動車の室内空間を広く感じさせるために、ダッシュボードとドアパネルのデザインに一体感を持たせ、包み込むようなコクピットに仕上げました。リビングで寛いでいるような居心地の良さを目指したといいます。

ダッシュボード上には浮かぶ雲のように見えるホワイトのパネルが配置されており、空間の広がりを演出。このパネルは見た目だけでなく、助手席側ではしっかり小物を置けるトレイとしても機能する実用的な設計です。

メーターパネルとインフォテイメントモニターが一体化したツインディスプレイも採用されており、eビターラ同様のEVらしい先進感も感じられます。

シートやドアトリムの生地にはリサイクルPET素材の使用も検討されており、内外装全体でサステナビリティへの意識が貫かれているのです。

パワートレインの詳細は現時点では非公表ですが、満充電時の航続距離は270km以上を目標としています。

これは日産「サクラ」や三菱「eKクロスEV」の180km以上を上回り、ホンダ「N-ONE e：」の295kmに迫る水準です。

「日常使いはもちろん、休日に遠方へ足を延ばしても不安のない距離」というのが開発陣の説明で、給電機能も搭載することでバッテリーに余裕を持たせた設計となっています。

開発チームが最も頭を悩ませているのは、コンセプトカーの魅力をいかに現実的な価格で市販モデルに落とし込むかという点だといいます。

ツインディスプレイなどコストがかかる装備の扱いや、印象的なデザイン要素の再現方法など、量産化に向けた課題は少なくありません。

しかし担当者は「スズキらしいと思ってもらえる価格に挑むことも、スズキらしい挑戦のひとつ」と力強く語っています。

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地方ではガソリンスタンドの廃業が相次ぎ、給油に困る「給油難民」が増えつつあります。

電力インフラが整った日本では、EVが新たな個人の移動手段として期待されており、ビジョンeスカイはまさにそのニーズに応えようとする一台です。

市販化に向けてスズキがどんな提案を見せてくれるのか、今から楽しみでなりません。