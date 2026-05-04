“ミス中央”グランプリの9頭身モデルが暗闇で一線越え…友だち→恋愛対象に変わる瞬間に「きゃあああ」

「もし違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちるのか？」を検証する恋愛番組『ラブタイムトラベル』。

5月3日（日）に放送されたSeason3の第3回目では、新メンバーの“あいちゃん”ことアイリ（加藤愛梨）と、もともと彼女の友人だったかずま（和真）がデートをする展開に。

デートスポットが暗くなった途端、2人が大胆に距離を縮め、MCの横澤夏子とROIROM・本多大夢＆浜川路己に衝撃が走った。

【映像】友だちから恋愛対象へ…ドキドキの大接近

これまでモデルのかずま、俳優のはるき（階晴紀）、俳優のここね（心響）、俳優のまさき（姫子松柾）、俳優・モデルのあいり（芝藍梨）の計5人の恋模様が展開されてきた本番組。しかし前回のラストで、女性陣から選ばれず1人余ったはるきの前に3人目の女性が現れた。

第3回目の放送では、この人物こそ3人目の女性参加者で、「Mr. & Miss Chuo Contest 2022」でグランプリに輝いた経験がある話題の9頭身モデル・アイリだと判明。はるきはさっそくアイリとの時間を過ごし、仲を深めていった。

しかし、その後はるきがアイリをほかのメンバーに紹介すると、かずまと以前から友だちだったことが明らかに。さらに男性陣から1人好きな人をデートに誘うことになったアイリは、かずまを選んだ。

そしてアイリとかずまは、デートで没入型ミュージアムを訪れる。神秘的なアート空間で2人きりになると、アイリは「かずまは芝居を始めたてのときに最初にペアになった相手なので、特別な存在」だと打ち明けた。

するとかずまは「（自分を）恋愛対象として見れる？」と攻めた質問を飛ばす。これにアイリは頷き、スタジオの面々は「えええ凄い！」と盛り上がる。

そこから甘い会話が展開されるなか、2人のいた空間が暗くなり、再び明かりが戻るとアイリがかずまの肩にもたれかかっていた。突然の急接近にMC陣は「きゃあああ！」とますます興奮。さらにアイリとかずまはバックハグをするなど、友だちではない空気感で一気にいちゃつき始め、スタジオでは「付き合ってた（空気）じゃん」とツッコミが飛んでいた。