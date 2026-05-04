ポムポムプリン、「魚べい」＆「元気寿司」と初コラボ！ 限定スイーツや缶バッジの特典を用意
「魚べい」と「元気寿司」は、5月7日（木）〜5月31日（日）の期間、2026年に記念すべき30周年を迎えたポムポムプリンと初コラボレーションしたキャンペーンを、全国に店舗で開催する。
【写真】かわいいピック付き！ 人気メニューの復活版「プリンケーキ」も
■キュートなスイーツが登場
今回開催されるのは、“ポムポムプリン、魚べいでおしごと中”をテーマに、限定コラボスイーツの販売や注文特典の配布が行われる期間限定のキャンペーン。
「ポムポムプリンのごきげんケーキ」は、ひんやり食感が楽しめる、ポムポムプリンの顔をかたどったフローズンケーキ。スポンジ土台にプリン風ムースを重ね、キャラメルクリーム味の帽子をのせた、写真映えもばっちりな一品となっている。
また、過去に販売していた人気メニューの復活版としてキュートなピックが付いた「プリンケーキ」が登場。ポムポムプリンをイメージしたやさしい色味で、甘さの中にほんのりキャラメルの苦みが広がるバランスのいい味わいに仕上げている。
さらに、限定コラボスイーツを注文した人は「オリジナル缶バッジ（第1弾：4種／第2弾：4種）」がランダムでもらえるほか、5月7日（木）と5月18日（月）には店内飲食1500円（税込）以上でも「オリジナル缶バッジ」が先着＆数量限定でプレゼントされる。
【写真】かわいいピック付き！ 人気メニューの復活版「プリンケーキ」も
■キュートなスイーツが登場
今回開催されるのは、“ポムポムプリン、魚べいでおしごと中”をテーマに、限定コラボスイーツの販売や注文特典の配布が行われる期間限定のキャンペーン。
「ポムポムプリンのごきげんケーキ」は、ひんやり食感が楽しめる、ポムポムプリンの顔をかたどったフローズンケーキ。スポンジ土台にプリン風ムースを重ね、キャラメルクリーム味の帽子をのせた、写真映えもばっちりな一品となっている。
さらに、限定コラボスイーツを注文した人は「オリジナル缶バッジ（第1弾：4種／第2弾：4種）」がランダムでもらえるほか、5月7日（木）と5月18日（月）には店内飲食1500円（税込）以上でも「オリジナル缶バッジ」が先着＆数量限定でプレゼントされる。