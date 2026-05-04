遠州鉄道の全線を走破

2026年4月11〜12日、大鉄アドバンス主催による「応援鉄ツアー」が開催されました。被災した鉄道や利用者の減少に悩む各地の鉄道を乗って応援する趣旨のツアーで、大井川鐵道の名物広報として有名な山本豊福さんが全行程同行します。

【写真】扇形庫や遺構、「工」マークを見る

今回の舞台は地元静岡県。「県内交通事業者を乗って応援！ 未成線も探訪」と銘打たれた第7弾、地元愛にあふれた企画に密着しました。今回は2日目（4月12日）です。

【2日目旅程】新浜松駅―（遠州鉄道）―遠州西ヶ崎駅・西鹿島駅―（天竜浜名湖鉄道）―天竜二俣駅―（貸切バス）―国鉄佐久間線遺構―（貸切バス）―新所原駅―（天竜浜名湖鉄道の貸切列車）―掛川駅

2日目は遠州鉄道新浜松駅からスタートです。高架化された駅を見ながら、昔はスイッチバックしていたこと、遠鉄といえば赤色などの話題で盛り上がるのは、さすが鉄道旅へのアンテナが高い参加者たち。朝から話題が尽きません。

途中の遠州西ヶ崎駅では、途中下車して遠州鉄道の榊原工務区長に大正生まれの電気機関車「ED28 2」について解説してもらう予定です。見える場所にあるかどうかは運次第とのことで、ドキドキしながら電車を降りると……青く小さな電気機関車がたたずんでいます。車両は運用の都合でどこに止まるか変わってきますが、この日は運が良かったようです。

機関車の解説をしてもらった後は、参加者から質問の嵐。遠州鉄道の車両、設備など気になることはたくさん。そしてその疑問を解決してくれる専門家の回答。鉄道がより一層身近になったようです。遠州西ヶ崎から西鹿島への車中は、解説いただいた内容を反芻（はんすう）しながらの「学びの場」ともなりました。

国鉄佐久間線の遺構へ

天竜浜名湖鉄道に乗り換え訪れたのは、天竜二俣駅。ここでは「洗って！ 回って！ 列車でGO！」を体験します。車両に乗って基地へ移動、洗車機と転車台での回転を乗車したまま楽しめるのです。

ワクワクと少しの緊張で満たされながら車両に乗り込むと、いよいよ構内を移動開始。ホームからどんどん離れていくのも普段は味わえないシーンです。そしていよいよ洗車機へ。大きなブラシが回転しながら車両の側面を洗う様子に一同釘付け。この様子や感覚は、実際に体験した人にしか言い表せないものがあります。

興奮冷めやらぬまま、車両は転車台へ。慎重な速度調節、独特の揺れなど全てが初めての体験。そして回る回る、自分が今いるのは鉄道車両なのにぐるぐる回転しています。次々と目に映る車両や車庫、たくさんの線路。童心に帰りながらのひと時でした。

天竜浜名湖鉄道のもう一つのイベントは、新所原駅から掛川駅まで貸切列車で全線走破というもの。参加者だけの車内で左右や後方の景色を自由に楽しみ、同時に完乗も果たせます。さらにこの貸切列車は、定期列車の後ろに増結されています。つまり、普段なら1両編成の列車が2両編成になっており、このシーンだけでも鉄道旅好きにとっては貴重です。

「洗って！回って！列車でGO！」と貸切列車では天竜浜名湖鉄道の加藤さんが付き添うとともに、軽妙なトークで楽しませてくれました。飲食店併設の駅が多い、特徴的な公共お手洗いの建物など、沿線の見どころもしっかりと解説。笑いが絶えず、天竜浜名湖鉄道への知識や愛着も深まった体験となりました。

現在の天竜二俣駅からJR飯田線の中部天竜駅までを結ぶ予定で1967（昭和42）年に工事着手されていた国鉄佐久間線。しかし、国鉄再建法により1980（昭和55）年に工事は凍結されて開業を見ることはなく、今もその遺構を各地で見ることができます。

道の駅天竜相津桃源の里は相津駅の予定地だったとされており、橋脚やトンネルなどの遺構が見られます。建築関係に詳しい参加者が境界杭について説明したり、お互いの知識や経験で詳しく知ったりすることができるのもツアーの醍醐味です。

天竜川に掛かる「夢のかけ橋」は、佐久間線の遺構である橋脚を活用した道路橋。列車がここを走っていたらさぞ雄大だったのだろうと、ロマンを感じながら眺めていました。

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「自分一人では行きにくいところへ連れて行ってくれる」「旅する仲間との交流が楽しみ」といった感想が聞かれた「応援鉄」第7弾。山本さんによればすでに次の計画が進んでいるようで、濃密かつ人情味あふれるツアーが期待されます。