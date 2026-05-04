¡Ú¥Î¥¢¡Û·ý²¦¡¡OZAWA¤ËÇÔ¤ì¤¿ÆâÆ£Å¯Ìé¤Ë¡ÄÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¡Ö¤â¤¦ÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¡©¡×
¡¡¥Î¥¢¤Î·ý²¦¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡¢£²Æü¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç£Ï£Ú£Á£×£Á¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ËÇÔ¤ì¤¿¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¤ò¤³¤²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡·ý²¦¤Ï£³Æü¤Î¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤ÎÂè£±»î¹ç¤Ç¡¢£Ù£ï£ó£è£é£ë£é¡¡£É£î£á£í£õ£ò£á¡Ê°ðÂ¼°¦µ±¡Ë¤ÈÁÈ¤ß¡¢£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤ÎÆâÆ£¡õ£Â£Õ£Ó£È£É¤È·ãÆÍ¡£ÆâÆ£¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¥Ã¥¯¤òÊü¤Á¡Ö¸µµ¤¤Í¤¨¤Ê¡¢¤ªÁ°¡££Ï£Ú£Á£×£Á¤ËÉé¤±¤ë¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤È¸«²¼¤í¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡·ý²¦¤ÏºòÇ¯£··î¤Ë£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤ËÄ©Àï¤·¡¢Ä¶ÒÄ½³¤ê¤Çà¼º¿À£Ë£Ï¾¡Íøá¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¤ª¤¤¡¢ÆâÆ£Å¯Ìé¡ª¡¡¤Ê¤ó¤À¤«ºòÆü¡¢²¶¤¬´°Éõ¾¡¤Á¤·¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤ËÉé¤±¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£ÆâÆ£Å¯Ìé¤â¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡£¤·¤«¤â¹¶¤á¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤À¤«»î¹ç¸å¤Ê¤ó¤Ë¤âÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦ÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¡©¡×¤ÈÀ©¸æÉÔÇ½ÃË¤Ø¤ÎÄ©È¯¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¤¤¡¢¥Ù¥ë¥È¤â¤½¤í¤½¤íÍî¤È¤¹¤ó¤À¤í¡©¡¡¤ªÁ°¤Ê¤ó¤«¤â¤¦Éé¤±¤Á¤Þ¤¦¤À¤í¡£¤È¤Ã¤È¤È¥Î¥¢¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¤«¡×¤ÈÂçÊü¸À¤À¡£¸µÆü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤ÇÆâÆ£ÁÈ¤ËÇÔ¤ì¡¢´ÝÆ£ÀµÆ»¤ÈÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆâÆ£Å¯Ìé¤òÅÝ¤¹¤Ê¤ó¤«Á´Á³¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¾¯¤·¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é²¶¤¬¤Æ¤á¤¨¤òÅÝ¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¡£
àÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤ÃËá¤«¤é¤Î½ë¶ì¤·¤¤¥²¥¤Ë¡¢ÆâÆ£¤Î¶»Ãæ¤Ï¡½¡½¡£