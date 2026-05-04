▼4着アクアヴァーナル（松山）スタートは良かったけど、（道中は）嫌な並びになって下げざるを得ない形になった。理想はもう一列前で運びたかった。最後は一瞬、いけるかなと思いました。一生懸命走ってくれました。

▼7着シンエンペラー（岩田望）ゲートを出たら、行こうと思っていました。周りが速かったし、自分のリズムを崩さないように運んだ。最後もそれなりに頑張ってくれていますが、この距離は適性ではないのかなと思います。

▼8着ミステリーウェイ（松本）トップスタートを切って、久しぶりにこの馬の形で運べました。早めに踏んで、息を入れられませんでした。馬のメンタルが安定した中で走り切ってくれたことに感謝します。

▼9着ヴェルミセル（鮫島駿）今まで乗った中で最高でした。リズム良く、インサイドでポジション良く運べた。強い牡馬相手に力は及びませんでしたが、いいトライでした。

▼10着マイネルカンパーナ（津村）思っていたプランで運べました。最後まで頑張ってくれての結果。再チャレンジしたいです。

▼11着サンライズソレイユ（池添）瞬発力勝負だと分が悪いので、2番手で運びました。4角先頭で自分のスタイルのレースはできました。

▼12着ケイアイサンデラ（藤懸）スタートが決まって最内に入れて上手に走ってくれた。最後は脚が上がりながらも精いっぱい頑張ってくれました。

▼13着プレシャスデイ（吉村）楽に追走ができれば良かったが、G1ですからね。自己条件で頑張ってくれれば。

▼14着ホーエリート（戸崎）前々でレースを運ぼうと思っていた。早くに手応えが怪しくなったが、リズム良くレースはできたと思います。