◆卓球 世界選手権団体戦 第６日（３日、英ロンドン）

決勝トーナメントのシードを決めるリーグ戦が行われ、橋本帆乃香（デンソー）、張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）で臨んだ世界ランク２位の日本女子は、同ランク４位の強敵ドイツに３―１で勝利し、３戦全勝でグループ２を首位通過した。

シングルスで先に３勝したチームが勝つ方式で争われ、初戦の橋本が２―３で落とした。流れを戻したい２番手、張本美の相手は２４年パリ五輪団体戦の準決勝で対戦し、ストレートで敗れたアネット・カウフマン。因縁の相手だったものの、第１試合を１１―４で取ると、第２試合は一時５点差をつけられる劣勢からの大逆転で奪い、第３試合も１１―７で取って、ストレートで勝利。大きな山を越えて見せた。

張本美は「正直、カウフマン選手とやるときは自信があんまりなかったので、前回対戦はＷ杯で当たって勝ったんですが、すごい爆発力のある選手なので、いつやっても難しい相手と分かっていたので、すごい緊張もあったんですが、結果として勝つことができてホッとしています」とほほ笑んだ。

続く早田も勝利し、再び張本美が登場。今大会早くも５試合目だが、橋本を破った相手を３―１で撃破し、日本に勝利をもたらした。張本美は「１位で通過できて良かった」と安堵（あんど）の表情。５５年ぶり悲願の金メダルへ、勢い十分で決勝トーナメントに向かう。